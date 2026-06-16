Российский фрегат стрелял по британской яхте в проливе Ла-Манш

Российский военный корабль "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы по гражданскому судну под британским флагом. Это произошло после того, как оба судна "сблизились".

Инцидент случился днем 15 июня. Тогда ​береговая охрана получила сообщения от яхты, находившегося вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович", сообщает Telegraph.

Известно, что в момент инцидента патрульный корабль Королевского военно-морского флота HMS Mersey следил за российским судном, а затем к яхте подплыл катер со второго патрульного корабля, HMS Tyne, чтобы собрать информацию и убедиться в безопасности находящихся на борту людей. Яхта и ее пассажиры не пострадали.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал группе королевских морских пехотинцев подняться на борт российского теневого танкера "Смиртос".

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Российский фрегат, один из кораблей Черноморского флота ВС РФ уже несколько недель находится вблизи британских территориальных вод. Ранее он сопровождал российский теневой флот и "слонялся" неподалеку от ветряной электростанции у побережья Саффолка.

В понедельник днем ​​два патрульных корабля класса "Ривер" Королевского военно-морского флота, HMS Mersey и HMS Tyne, следовали за кораблем через Ла-Манш, после чего были произведены предупредительные выстрелы.

В апреле бывший министр обороны Джон Хили предупреждал, что российские подводные лодки тайно действовали в британских водах и вокруг них.

Королевский военно-морской флот и Королевские ВВС отслеживали две разведывательные подводные лодки и ударную подводную лодку над подводными кабелями в Северной Атлантике.

В 2021 году российское министерство обороны заявило о том, что произвело предупредительные выстрелы и сбросило бомбы на военный корабль Королевского военно-морского флота в Черном море.

Министерство обороны Великобритании настаивало на том, что эсминец HMS Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

Напомним, Фокус писал об операции против теневого российского танкера "Смиртос", которая длилась шесть часов.

Ранее аналитики выяснили, что почти 200 судов, подпадающих под санкции и связанных с Россией, прошли через британские воды после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил их перехватить.