У Великій Британії загинув 1200-річний дуб Робін Гуда (відео)

Стародавній дуб, що ріс у Шервудському лісі в Ноттінгемширі й який називали Великим дубом, засох через аномальну спеку та величезну кількість туристів.

Вважається, що Великий Дуб загинув після першої весни, коли на ньому не залишилося листя. У народних переказах йдеться про те, що в його величезному дуплі, яке утворилося століття тому, ховався в засідці сам легендарний розбійник Робін Гуд та його зграя, пише Daily Mail.

Знаменитий дуб загинув через туристів та аномальну спеку

Експерти Королівського товариства захисту птахів (RSPB), які займаються управлінням лісовим масивом, заявили, що дерево сильно постраждало від кількох факторів, зокрема від великої кількості туристів, які відвідували його протягом багатьох років, століття "доброзичливих" втручань у структуру лісу, а також нещодавні періоди спеки та посухи.

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Потік мільйонів туристів, які відвідують цей стародавній дуб, призвів до значного ущільнення ґрунту, а аналізи показали, що в деяких місцях він став твердим, як бетон.

Це призвело до того, що дощова вода ледве проникала в ґрунт, а дерево не отримувало необхідних йому поживних речовин.

Великий дуб також називали "Майором" на честь майора Хеймана Рука, колишнього солдата британської армії, який мешкав у Менсфілд-Вудхаусі, за кілька миль від Шервудського лісу. Великий дуб був відомий у всьому світі, і про нього писали в книгах протягом століть.

Пані Джуді Денч, посол організації Woodland Trust, розповіла: "Великий дуб понад 1000 років був джерелом натхнення для незліченних історій, віршів, картин і людей, при цьому сам він буяв життям і був домівкою для величезного розмаїття диких тварин".

Саймон Парфей, керуючий директор SoilBioLab — компанії, що спеціалізується на мікробіологічних дослідженнях ґрунту та входить до команди, яка доглядала за цим старим дубом з 2021 року, — сказав, що дослідження показали, що коренева система "тихо й безуспішно боролася протягом тривалого часу" через природну бідність ґрунту та сильне ущільнення ґрунту.

Великий столітній дуб відвідували туристи, які утрамбовували ґрунт навколо нього Фото: Соцсети

Опори для деяких із його розгалужених гілок, що існують з початку XX століття, також згадуються як прояв "благих намірів" з боку людини, які в підсумку призвели до загибелі дуба.

Експерти також зазначають, що спекотна та посушлива погода, яка панувала у Великій Британії з 2022 року, також сприяла тому, що дуб почав гинути. І що б не робили фахівці, дерево було приречене.

Протягом багатьох років відвідувачі могли підійти прямо до дерева й залізти в його знаменитий порожнистий стовбур, однак з 1970-х років його можна розглядати лише здалеку, оскільки його огородили парканом.

Королівське товариство захисту птахів підтвердило, що дерево залишиться стояти в лісі як пам’ятник людям і дикій природі. Також його досліджуватимуть, щоб зрозуміти, як допомогти іншим старовинним деревам.

А жолуді Великого дуба вже розійшлися по всьому світу, і багато з цих саджанців прижилися та вже перетворилися на дерева.

Нагадаємо, що у 2023 році двоє вандалів зрубали 300-річний платан "Геп", який ріс на руїнах давньоримської стіни Адріана у Великій Британії. Це дерево прославилося завдяки зйомкам у фільмі про Робін Гуда з Кевіном Костнером.

Зараз вчені намагаються відродити це унікальне дерево, зібравши насіння та шматки стовбура з молодими пагонами.