В Великобритании погиб 1200-летний дуб Робин Гуда (видео)

Древний дуб, который рос в Шервудском лесу в Ноттингемшире, и который называли Большим дубом, засох из-за аномальной жары и огромного количества туристов.

Считается, что Большой Дуб погиб после первой весны, когда на нем не осталось листьев. В народных сказаниях говорится, что в его огромном дупле, которое образовалось столетия назад, прятался в засаде сам легендарный разбойник Робин Гуд и его ватага, пишет Daily Mail.

Знаменитый дуб погиб из-за туристов и аномальной жары

Эксперты Королевского общества защиты птиц (RSPB), которые занимаются управлением лесным массивом, заявили, что дерево сильно пострадало от нескольких факторов, включая большое количество туристов, посещавших его на протяжении многих лет, столетие "благонамеренных" вмешательств в структуру леса, а также недавние периоды жары и засухи.

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Поток миллионов туристов, посещающих этот древний дуб, привел к сильному уплотнению почвы, а анализы показали, что в некоторых местах она стала твердой, как бетон.

Это привело к тому, что дождевая вода с трудом проникала в почву, а дерево не получало необходимые ему питательные вещества.

Большой дуб также называли "Майором", в честь майора Хеймана Рука, бывшего солдата британской армии, жившего в Мэнсфилд-Вудхаусе, в нескольких милях от Шервудского леса. Большой дуб был известен по всему миру и о нем писали в книгах на протяжении столетий.

Дама Джуди Денч, посол организации Woodland Trust, рассказала: "Большой дуб более 1000 лет служил источником вдохновения для бесчисленных историй, стихов, картин и людей, при этом сам он изобиловал жизнью и являлся домом для огромного разнообразия диких животных".

Саймон Парфей, управляющий директор SoilBioLab — компании, специализирующейся на микробиологических исследованиях почвы и входящей в команду, которая ухаживала за этим старым дубом с 2021 года, — сказал, что исследования показали, что корневая система "тихо и безуспешно боролась в течение долгого времени" из-за естественной бедности почвы и сильного уплотнения грунта.

Большой дуб столетия посещали туристы и утаптывали почву вокруг него Фото: Соцсети

Опоры для некоторых из его разветвленных ветвей, существующие с начала XX века, также упоминаются как проявление "благих намерений" со стороны человека, которые в итоге привели к гибели дуба.

Эксперты также говорят, что жаркая и засушливая погода, которая была в Великобритании с 2022 года, также способствовала тому, что дуб начал умирать. И что бы не делали специалисты, дерево было обречено.

В течение многих лет посетители могли подойти прямо к дереву и забраться в его знаменитый полый ствол, однако с 1970-х годов его можно рассматривать издалека, поскольку оно оградили забором.

Королевское общество защиты птиц подтвердило, что дерево останется стоять в лесу как памятник людям и дикой природе. Также его будут изучать, чтобы понять, как помочь другим древним деревьям.

А желуди Большого дуба уже разошлись по всему миру и многие из саженцев прижились и уже превратились в деревья.

Напомним, в 2023 году двое вандалов срубили 300-летний платан Гэп, который рос на руинах древнеримской стены Адриана в Великобритании. Это дерево прославилось, появившись в фильме о Робин Гуде с Кевином Костнером.

Теперь ученые пытаются возродить уникальное дерево, собрав семена и куски ствола с молодыми побегами.