Мешканці Чебоксар повідомили про вибухи: у місті зникло електропостачання

Офіційно повідомляється, що сталося аварійне відключення електроенергії. А коментарів щодо вибухів поки що немає

Мешканці Чебоксар повідомили про вибухи, у місті зникло світло й згасли світлофори, пише видання Astra.

При цьому у двох місцевих торгових центрах — "МТВ Центр" та "Каскад" — оголосили евакуацію. Що стало причиною — невідомо.

Офіційно влада повідомила, що аварійні бригади підключають резервну лінію електропостачання та ліквідують наслідки аварії.

Про повітряні тривоги в Чебоксарах не повідомлялося, але Міноборони РФ заявило, що протягом дня над регіонами РФ "збито 234 українських БПЛА".

Українська сторона також не надала жодних коментарів.

Нагадаємо, вдень 10 червня у російських пабліках з’явилися якісні фото- та відеодокази наслідків влучання ракети "Фламінго" у підприємство ВПК РФ "ВНІІР-Прогрес".

Відео дня

Зазначимо, що видання "Фокус" повідомляло про ракетний удар "Фламінго" по заводу ВПК РФ у Чебоксарах. Вранці 10 червня у моніторингових пабліках з’явилася серія фото та відео з російського міста, розташованого за 900 км від України.