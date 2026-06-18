Жители Чебоксар сообщили о взрывах: в городе пропала электричество
Официально сообщается, что произошло аварийное отключение электроэнергии. А комментариев о взрывах пока нет
Жители Чебоксар сообщили о взрывах, в городе пропал свет и погасли светофоры, пишет издание Astra.
При это в двух местных ТЦ "МТВ Центр" и "Каскад" объявили эвакуацию. Что стало причиной — неизвестно.
Официально власти сообщили, что аварийные бригады подключают резервную линию электроснабжения и устраняют последствия аварии.
О воздушных тревогах в Чебоксарах не рассказывали, но Минобороны РФ заявило, что в течение дня над регионами РФ "сбиты 234 украинских БПЛА".
Украинская сторона также ничего не комментировала.
Напомним, днем 10 июня в российских пабликах появились качественные фото- и видеодоказательства с последствиями попадания ракеты "Фламинго" по предприятию ВПК РФ "ВНИИР-Прогресс".
Отметим, Фокус писал об ударе ракет "Фламинго" по заводу ВПК РФ в Чебоксарах. Утром 10 июня в мониторинговых пабликах появилась серия фото и видео из российского города, расположенного в 900 км от Украины.