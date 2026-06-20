"Відповідайте, як належить": у Казахстані спалахнув скандал через російську мову

У Казахстані розгорівся скандал після того, як дівчина в місцевому супермаркеті відмовилася обслуговувати покупницю російською мовою, чого та наполегливо вимагала.

Галина Лісс, 1964 року народження, опублікувала у своєму Instagram відео, яке зняла в одному із супермаркетів Small в Алмати.

Судячи з запису, конфлікт розпочався через черги біля каси. Жінка обурювалася тим, що в магазині працюють лише кілька кас, і вимагала пояснень від адміністратора. Співробітниця Small відповіла казахською мовою, що незабаром підійде ще один касир. Однак така відповідь не влаштувала покупницю.

Вона наполегливо вимагає, щоб та відповідала їй російською, і погрожує опублікувати відеозапис у соцмережах.

"Ми стоїмо вже три години. Каси не працюють. Скажіть мені, чому ми так довго чекаємо? Ми не розуміємо казахську, ми розмовляємо російською. Скажіть мені російською! Я задаю вам питання російською! Ви відмовляєтеся відповідати російською? Я викладу відео в інтернет. Відповідайте мені російською", — каже жінка на відео.

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Незважаючи на агресивний тон покупниці, дівчина продовжує розмовляти з нею казахською.

Зазначимо, що в казахському законодавстві немає обов’язкової вимоги знати російську мову, а державною мовою в Казахстані є казахська. Російська мова офіційно використовується нарівні з державною мовою в державних установах, але це не означає, що кожен працівник повинен надавати послуги російською мовою в обов’язковому порядку.

Після того, як учасниця суперечки опублікувала кадри у своїй соціальній мережі, відео стало вірусним, а під дописом росіянки з’явилася маса обурених коментарів, у яких більшість підтримує співробітницю магазину:

"Поважайте казахську мову. Якщо ви живете в Казахстані, кожен повинен знати державну мову", "Ви перебуваєте в Казахстані, чому вона має відповідати російською? Вивчайте казахську мову. Поважайте країну, де ви живете", "Уявіть абсурдність ситуації за аналогією — ця жінка, перебуваючи, наприклад, у Китаї чи у В’єтнамі, та й у будь-якій іншій країні світу, стояла б і кричала: "Відповідайте мені російською мовою!" Росіяни, що з вами відбувається?", "Ніхто не має права вимагати від казаха говорити російською мовою".

Користувач Threads під ніком _iamgreatest_ закликав притягнути Галину Лісс до відповідальності за розпалювання міжнаціональної/мовної ворожнечі, дискримінацію за мовною ознакою та нешанобливі дії в громадському місці щодо співробітника торговельної мережі Small.

Як повідомляє ресурс SHYNDYK.KZ, після перегляду відеозапису поліцейські вжили заходів щодо учасниці конфлікту. У правоохоронних органах повідомили, що за рішенням суду жінку притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 20 МРП (86 500 тенге або до 7500 грн залежно від курсу).

У поліції наголосили, що прояви агресії, непристойна поведінка та провокаційні дії, які можуть призвести до розпалювання ворожнечі в суспільстві, є неприпустимими. Також громадян закликали не поширювати протиправний контент і нагадали про відповідальність за подібні дії. За даними відомства, взаємоповага, дотримання закону та суспільна злагода залишаються основою єдності в країні.

Цю інформацію підтвердили й власті. Казахстанський громадський діяч, віце-міністр освіти та науки у 2012–2013 роках, депутат Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан IV–V скликань Мурат Абенов оголосив, що особи, які вимагали від казахської дівчини розмовляти російською, встановлені та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, вчителька гімназії вигнала з класу дочку військовослужбовців за зауваження щодо викладання російською мовою.

Також повідомлялося, що Магучих заблокували в Threads через те, що він спілкувався російською мовою у повсякденному житті.