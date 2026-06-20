"Как положено ответьте": в Казахстане вспыхнул скандал из-за русского языка

В Казахстане разгорелся скандал после того, как девушка в местном супермаркете отказалась обслуживать покупательницу на русском языке, чего та настоятельно требовала.

Галина Лисс 1964 года рождения опубликовала у себя в Instagram видео, которая сняла в одном из супермаркетов Small в Алматы.

Судя по записи, конфликт начался из-за очередей на кассе. Женщина возмущалась тем, что в магазине работают только несколько касс, и потребовала объяснений от администратора. Сотрудница Small ответила на казахском языке, что вскоре подойдет еще один кассир. Однако такой ответ покупательницу не устроил.

Она настоятельно требует, чтобы та отвечала ей на русском, и грозит опубликовать видеозапись в соцсетях.

"Мы стоим уже три часа. Кассы не работают. Ответьте мне, почему мы так долго ждем? Мы не понимаем казахский, мы говорим по-русски. Ответьте мне по-русски! Я задаю вам вопрос по-русски! Вы отказываетесь отвечать по-русски? Я выложу видео в интернет. Ответьте мне по-русски", — говорит женщина на видео.

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Несмотря на агрессивный тон покупательницы, девушка продолжает говорить с ней на казахском.

Отметим, что в казахском законодательстве нет обязательного требования знать русский язык, а государственным языком в Казахстане является казахский. Русский официально используется наравне с государственным в госучреждениях, но это не означает, что каждый сотрудник должен предоставлять услуги на русском в обязательном порядке.

После того, как участница спора опубликовала кадры у себя в соцсети, видео стало вирусным, а под постом россиянки появились масса возмущенных комментариев, в которых большинство поддерживает сотрудницу магазина:

"Уважайте казахский язык. Раз живете в Казахстане, каждый должен знать государственный язык", "Вы находитесь в Казахстане , почему она должна отвечать на русском? Изучайте казахский язык. Уважайте страну, где вы живете", "Представьте нелепость ситуации по аналогии, — эта женщина , находясь, например, в Китае или во Вьетнаме , да в любой другой стране мира, стояла бы и орала: "Ответьте мне на русском языке!" Русские, что с вами происходит?", "Никто не вправе требовать от казаха говорить на русском языке".

Пользователь Threads под ником _iamgreatest_ потребовал привлечь Галину Лисс к ответственности за разжигание межнациональной/языковой розни, дискриминацию по языковому признаку и неуважительные действия в общественном месте в отношении сотрудника торговой сети Small.

Как пишет ресурс SHYNDYK.KZ, после изучения видеозаписи полицейские приняли меры в отношении участницы конфликта. В правоохранительных органах сообщили, что по решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге или до 7500 грн в зависимости от курса).

В полиции подчеркнули, что проявления агрессии, непристойное поведение и провокационные действия, способные привести к разжиганию розни в обществе, недопустимы. Также граждан призвали не распространять противоправный контент и напомнили об ответственности за подобные действия. По данным ведомства, взаимоуважение, соблюдение закона и общественное согласие остаются основой единства в стране.

Эту информацию подтвердили и власти. Казахстанский общественный деятель, вице-министр образования и науки в 2012–2013 годах, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV–V созывов Мурат Абенов объявил, что лица, требовавшие от казахской девушки говорить по-русски, установлены и привлечены к ответственности.

Напомним, учительница гимназии выгнала из класса дочь военных за упрек из-за преподавания на русском.

Также сообщалось, что Магучих захейтили в Threads из-за общения на русском в быту.