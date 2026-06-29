У Німеччині сталася масова стрілянина: вже відомо про п"ятьох загиблих (відео)

29 червня вдень біля будинку "Мати та дитина" у північному німецькому місті Штаде (Нижня Саксонія) сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей.

Двоє осіб, у тому числі ймовірний стрілець, були заарештовані, повідомляє Euronews.

Трагедія сталася на вулиці Данкерштрассе, на південь від центру міста. Окрім загиблих, є й поранені, але поліція поки що не називає точну кількість постраждалих.

Поки правоохоронці проводять розслідування, людей просять триматися подалі від місця злочину.

"Ми просимо вас покинути цей район і триматися від нього подалі заради вашої власної безпеки", — йдеться у повідомленні на X.

За інформацією Abendblatt, після стрілянини злочинці спробували втекти на автомобілі Mercedes у напрямку Хаддорфа/Дюденбюттеля.

Після нетривалої погоні, як повідомляється, їх знешкодили та заарештували на трасі B73 поблизу торгового центру Marktkauf. Один із очевидців розповів, що бачив, як чоловік і жінка намагалися втекти з місця події на автомобілі, перш ніж їх зупинила поліція.

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Події у Штаді також привернули увагу за кордоном: Антоніо Таяні, заступник прем’єр-міністра Італії, відреагував у Х.

"Я з глибоким занепокоєнням стежу за новинами зі Штаде в Німеччині", — написав він, висловивши щирі співчуття родинам жертв та всім постраждалим.

У Німеччині закони щодо володіння зброєю суворіші, ніж у США, проте це не гарантує відсутності масових стрілянин.

Один із останніх випадків масового розстрілу в Німеччині стався у березні 2023 року, коли незадоволений колишній член "Свідків Єгови" застрелив шістьох людей із громади християнської групи в Гамбурзі, після чого наклав на себе руки.

У 2016 році 18-річний німецько-іранський юнак, одержимий масовими вбивствами, вбив щонайменше дев’ятьох людей у Мюнхені.

Нагадаємо, що в Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці.

Також повідомлялося, що у Вашингтоні невідомий влаштував стрілянину біля Білого дому. Пізніше з’ясувалося, що він вважав себе Ісусом Христом.