В Германии произошла массовая стрельба: уже известно о пяти убитых (видео)

Возле дома матери и ребенка в северном немецком городе Штаде (Нижняя Саксония) 29 июня днем произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.

Два человека, включая предполагаемого стрелка, были арестованы, сообщает Euronews.

Трагедия случилась на улице Данкерштрассе, к югу от центра города. Кроме погибших, есть и раненые, но полиция пока не называет точное количество пострадавших.

Пока правоохранители проводят расследование, людей просят держаться подальше от места преступления.

"Мы просим вас покинуть этот район и держаться от него подальше ради вашей собственной безопасности", — говорится в сообщении на X.

По информации Abendblatt, после стрельбы преступники попытались скрыться на автомобиле Mercedes в направлении Хаддорфа/Дюденбюттеля.

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После непродолжительной погони, как сообщается, их обезвредили и арестовали на трассе B73 возле торгового центра Marktkauf. Один из очевидцев рассказал, что видел, как мужчина и женщина пытались скрыться с места происшествия на машине, прежде чем их остановила полиция.

События в Штаде также привлекли внимание за рубежом: Антонио Таяни, заместитель премьер-министра Италии, отреагировал в Х.

"Я с глубоким беспокойством слежу за новостями из Штаде в Германии", — написал он, выразив искренние соболезнования семьям жертв и всем пострадавшим.

В Германии законы о владении оружием более строги, чем в США, однако это не гарантирует отсутствие массшутинга.

Один из последних случаев массового расстрела в Германии произошел в марте 2023 года, когда недовольный бывший член Свидетелей Иеговы застрелил шестерых человек из собрания христианской группы в Гамбурге, после чего покончил с собой.

В 2016 году 18-летний немецко-иранский юноша, одержимый массовыми убийствами, убил по меньшей мере девять человек в Мюнхене.

Напомним, в Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице.

Также сообщалось, что в Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу возле Белого дома. Позже выяснилось, что он считал себя Иисусом Христом.