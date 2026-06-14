В Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице: открыл огонь в сторону людей (фото)

Поздно вечером 13 июня в Ирпене Киевской области неизвестный мужчина устроил перестрелку прямо на улице. Злоумышленник открыл огонь в сторону прохожих.

Стрельба произошла около 21:00. В полиции сообщили, что на одной из улиц города неизвестный начал стрелять из оружия в сторону людей.

После этого на место прибыли правоохранители, которым удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Ирпеня.

К счастью, обошлось без пострадавших, хотя в местных Telegram-каналах писали, что мужчина стрелял в сторону прохожих, среди которых была женщина с ребенком. Также очевидцы сообщали, что в результате инцидента якобы был поврежден стоявший рядом автомобиль.

По информации местных пабликов, мужчина, произведя выстрелы, перебросил оружие соседям через забор.

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Задержан мужчина, устроивший стрельбу в Ирпене

Другие подробности, в частности причины, по которым злоумышленник открыл огонь, пока не разглашаются.

В полиции также сообщили, что по факту инцидента в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о хулиганских действиях (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 11 июня мужчина с ножом напал на полицейских: его застрелили.

Кроме того, 11 июня Главное управление муниципальной полиции во Вроцлаве сообщило о похищении двух украинцев и их удержании в подвале.