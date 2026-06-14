В Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці: відкрив вогонь у бік людей (фото)

Пізно ввечері 13 червня в Ірпені на Київщині невідомий чоловік влаштував стрілянину просто на вулиці. Зловмисник відкрив вогонь у бік перехожих.

Стрілянина сталася близько 21:00 години. У поліції повідомили, що на одній із вулиць міста невідомий почав стріляти зі зброї у бік людей.

Після цього на місце прибули правоохоронці, яким вдалося оперативно затримати зловмисника. Ним виявився 47-річний мешканець Ірпеня.

На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча у місцевих Telegram-каналах писали, що чоловік стріляв у бік перехожих, серед яких була жінка з дитиною. Також очевидці повідомляли, що внаслідок інциденту був нібито пошкоджений автомобіль, який стояв поруч.

За інформацією місцевих пабліків, чоловік після того, як скоїв постріли, перекинув зброю сусідам через паркан.

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Затриманий чоловік, який влаштував стрілянину в Ірпені

Інших подробиць, зокрема причин, через які зловмисник відкрив вогонь, наразі не розголошують.

У поліції також повідомили, що за фактом інциденту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 11 червня чоловік з ножем напав на поліцейських: його ліквідували.

Також 11 червня Головне управління муніципальної поліції у Вроцлаві повідомило про викрадення двох українців та утримання їх у підвалі.