Вагітні підлітки у міграційній системі США: що приховують центри утримання в Техасі

У США розгорівся скандал навколо перебування вагітних неповнолітніх мігранток у центрі тимчасового утримання в Техасі. Серед них, за даними американських ЗМІ, були підлітки віком лише 13 років, які стали жертвами зґвалтування. Частину дівчат могли направляти до закладу, який раніше вже критикували через відсутність спеціалізованої медичної допомоги. Правозахисники розслідують умови утримання мігрантів та чи не використовується депортація як інструмент обмеження прав людини в США.

Сан-Беніто — невелике прикордонне місто у штаті Техас — опинилось в центрі скандалу. Саме туди, за даними розслідування KQED і The Texas Newsroom, з кінця липня 2025 року почали направляти вагітних неповнолітніх мігранток без жодного супроводу, які перетнули кордон США без батьків або законних опікунів. Зазвичай після затримання на кордоні таких неповнолітніх передають із системи прикордонного контролю до Управління з питань переселення біженців — федерального відомства, яке відповідає за розміщення дітей-мігрантів до моменту, коли їх можуть передати родичам або іншим спонсорам-сімʼям.

Копія електронного листа від 22 липня 2025 року, який сповіщає керівників Управління з питань переселення біженців про наказ відправляти вагітних неповнолітніх без супроводу до окремого притулку в Сан-Беніто, штат Техас. Цей крок був зроблений через заперечення з боку урядових чиновників охорони здоров'я та добробуту дітей Фото: NPR News

Причиною обурення став указ від 22 липня 2025 року, за яким, як стверджують медіа й правозахисники, усіх вагітних неповнолітніх без супроводу почали відправляти саме до Сан-Беніто центру. Цей медичний заклад попередньо маркували як професійно не готовий. За інформацією KQED і The Texas Newsroom, це рішення ухвалили попри заперечення урядових фахівців із дитячого добробуту та медицини. Вони попереджали, що такий підхід може наражати дівчат на додаткові ризики.

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Колишній федеральний посадовець Джонатан Вайт, який очолював програму Управління з питань переселення біженців для дітей без супроводу, в коментарі журналістам прямо пов’язав рішення із доступом до абортів. Він нагадав, що у 2017 році адміністрація президента США Дональда Трампа вже намагалася обмежити доступ неповнолітніх мігранток до абортів, але тоді їй це не вдалося.

"Ця політика суперечила б "Вказівкам №21" вашого відомства, які вимагають розміщувати вагітних неповнолітніх без супроводу в штатах, що забезпечують доступ до повного спектра послуг у сфері репродуктивного здоров’я", — зазначив Вайт.

У листі члени Конгресу США на чолі з Хоакіном Кастро заявили, що така практика утримання неповнолітніх, якщо вона підтвердиться, може суперечити "Field Guidance #21" (Вказівкам №21) — внутрішнім правилам Управління з питань переселення біженців. Цей документ вимагає розміщувати вагітних неповнолітніх у штатах, де вони можуть отримати доступ до "повного спектра репродуктивної медичної допомоги". Для Техасу, де знаходиться скандальний центр, це особливо важливе питання: у штаті діє майже повна заборона абортів, а винятки дуже обмежені.

Заборона абортів у Техасі не є єдиною проблемою в цій історії. У листі Конгресу зазначено, що у 2024 році Управління з питань переселення біженців уже забороняло закладу в Сан-Беніто приймати вагітних підлітків. Причина — проблеми з наданням медичних послуг: несвоєчасні прийоми лікарів, непередання критично важливої інформації федеральному агентству та виписування дівчат без плану подальшого лікування. Попри це з літа 2025 року туди направили понад десяток вагітних неповнолітніх мігранток.

Центр утримання неповнолітніх вагітних підлітків у Сан-Беніто, Техас Фото: Patricia Lim / KUT News

Медичні ризики в цій ситуації особливо високі. Підліткова вагітність сама собою вважається складнішою: вона пов’язана з підвищеними ризиками передчасних пологів та ускладнень для новонароджених. Якщо ж ідеться про дитину, яка пережила насильство, перетнула кордон самотужки і перебуває у закритому центрі, потреба в медичній, психологічній та правовій підтримці стає ще гострішою.

За словами представників Управління з питань переселення біженців та Емі Корольова, заступника директора ProBAR, організації, яка надає там юридичні послуги дітям, після липневого наказу жодна з вагітних дівчат у закладі Сан-Беніто не мала серйозних медичних проблем. Вони сказали, що кілька дівчат народили дітей і перебувають під вартою разом із немовлятами.

Де зараз ці неповнолітні та їхні немовлята? Досі офіційно невідомі жодні цифри та подальші долі новонароджених. Діти, народжені на території США, автоматично отримують американське громадянство за конституцією, але останні випадки депортацій показують, що навіть такі діти можуть фактично опинитися за межами країни разом із депортованими матерями. За даними АР News, вже ставалися випадки, коли діти, народжені в США, покидали країну разом з мамою-мігранткою. Хоча поки що публічних відповідей на ці випадки немає.

Уряд США заперечує, що система порушує стандарти. Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США заявляє, що рішення про розміщення дітей ухвалюють на основі принципів дитячого добробуту. Urban Strategies, приватний підрядник, який управляє центром у Сан-Беніто, заявляє про відданість "турботі та піклуванню про дітей". Міністерство національної безпеки США також стверджує, що центри утримання мігрантів придатні для жінок, а медична допомога надається відповідно до стандартів.

Розрив між офіційними коментарями та питаннями без відповідей залишається головною проблемою. Якщо держава утримує вагітних дітей і жінок у закритих центрах, вона має пояснити не лише формальні правила, а й надати офіційну статистику. Поки тривають розслідування, досі невідомо, скільки неповнолітніх вагітних мігранток перебувають у таких центрах, яку допомогу вони отримують і чи мають реальний доступ до репродуктивної медичної допомоги.