Беременные подростки в миграционной системе США: что скрывают центры содержания в Техасе

В США разгорелся скандал вокруг пребывания беременных несовершеннолетних мигранток в центре временного содержания в Техасе. Среди них, по данным американских СМИ, были подростки в возрасте всего 13 лет, ставшие жертвами изнасилования. Часть девушек, возможно, направляли в учреждение, которое ранее уже подвергалось критике из-за отсутствия специализированной медицинской помощи. Правозащитники расследуют условия содержания мигрантов и выясняют, не используется ли депортация в качестве инструмента ограничения прав человека в США.

Сан-Бенито — небольшой приграничный город в штате Техас — оказался в центре скандала. Именно туда, по данным расследования KQED и The Texas Newsroom, с конца июля 2025 года начали направлять беременных несовершеннолетних мигранток без сопровождения, которые пересекли границу США без родителей или законных опекунов. Обычно после задержания на границе таких несовершеннолетних передают из системы пограничного контроля в Управление по вопросам переселения беженцев — федерального ведомства, которое отвечает за размещение детей-мигрантов до того момента, когда их можно передать родственникам или другим спонсорам-семьям.

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Копия электронного письма от 22 июля 2025 года, в котором руководителям Управления по вопросам переселения беженцев сообщается о приказе направлять беременных несовершеннолетних без сопровождения в отдельный приют в Сан-Бенито, штат Техас. Этот шаг был предпринят из-за возражений со стороны правительственных чиновников, ответственных за здравоохранение и благополучие детей Фото: NPR News

Причиной возмущения стал указ от 22 июля 2025 года, согласно которому, как утверждают СМИ и правозащитники, всех беременных несовершеннолетних без сопровождения стали отправлять именно в центр Сан-Бенито. Это медицинское учреждение ранее было признано профессионально не готовым. По информации KQED и The Texas Newsroom, это решение было принято вопреки возражениям правительственных специалистов по вопросам благополучия детей и медицины. Они предупреждали, что такой подход может подвергать девушек дополнительным рискам.

"Это на 100 % и исключительно об абортах"

Бывший федеральный чиновник Джонатан Уайт, возглавлявший программу Управления по вопросам переселения беженцев для несопровождаемых детей, в комментарии журналистам прямо связал это решение с доступом к абортам. Он напомнил, что в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа уже пыталась ограничить доступ несовершеннолетних мигранток к абортам, но тогда ей это не удалось.

"Эта политика противоречила бы "Указаниям № 21" вашего ведомства, которые требуют размещать беременных несовершеннолетних без сопровождения в штатах, обеспечивающих доступ к полному спектру услуг в сфере репродуктивного здоровья", — отметил Уайт.

В письме члены Конгресса США во главе с Хоакином Кастро заявили, что такая практика содержания несовершеннолетних, если она подтвердится, может противоречить "Field Guidance #21" (Руководством № 21) — внутренними правилами Управления по вопросам переселения беженцев. Этот документ требует размещать беременных несовершеннолетних в штатах, где они могут получить доступ к "полному спектру репродуктивной медицинской помощи". Для Техаса, где находится скандальный центр, это особенно важный вопрос: в штате действует почти полный запрет на аборты, а исключения очень ограничены.

Запрет на аборты в Техасе — не единственная проблема в этой истории. В письме Конгресса отмечается, что в 2024 году Управление по вопросам переселения беженцев уже запрещало учреждению в Сан-Бенито принимать беременных подростков. Причина — проблемы с оказанием медицинских услуг: несвоевременные приемы у врачей, непередача критически важной информации федеральному агентству и выписка девушек без плана дальнейшего лечения. Несмотря на это, с лета 2025 года туда направили более десятка беременных несовершеннолетних мигранток.

Центр содержания несовершеннолетних беременных подростков в Сан-Бенито, Техас Фото: Patricia Lim / KUT News

Медицинские риски в этой ситуации особенно высоки. Подростковая беременность сама по себе считается более сложной: она сопряжена с повышенным риском преждевременных родов и осложнений у новорожденных. Если же речь идет о ребенке, пережившем насилие, самостоятельно пересекшем границу и находящемся в закрытом центре, потребность в медицинской, психологической и правовой поддержке становится еще более острой.

По словам представителей Управления по вопросам переселения беженцев и Эми Королёвой, заместителя директора ProBAR — организации, которая оказывает там юридические услуги детям, — после июльского распоряжения ни у одной из беременных девушек в центре Сан-Бенито не было серьезных медицинских проблем. Они сообщили, что несколько девушек родили детей и находятся под стражей вместе с младенцами.

Где сейчас эти несовершеннолетние и их младенцы? До сих пор официально не известны ни цифры, ни дальнейшая судьба новорождённых. Дети, рожденные на территории США, автоматически получают американское гражданство в соответствии с конституцией, но последние случаи депортаций показывают, что даже такие дети могут фактически оказаться за пределами страны вместе с депортированными матерями. По данным АР News, уже были случаи, когда дети, родившиеся в США, покидали страну вместе с мамой-мигранткой. Хотя пока публичных ответов по этим случаям нет.

Правительство США отрицает, что система нарушает стандарты. Министерство здравоохранения и социальных служб США заявляет, что решения о размещении детей принимаются исходя из принципов благополучия детей. Urban Strategies, частный подрядчик, управляющий центром в Сан-Бенито, заявляет о своей приверженности "заботе и опеке над детьми". Министерство национальной безопасности США также утверждает, что центры содержания мигрантов пригодны для женщин, а медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами.

Разница между официальными заявлениями и вопросами, оставшимися без ответа, по-прежнему остаётся главной проблемой. Если государство удерживает беременных девочек и женщин в закрытых центрах, оно должно не только разъяснить формальные правила, но и предоставить официальную статистику. Пока продолжаются расследования, до сих пор неизвестно, сколько несовершеннолетних беременных мигранток находятся в таких центрах, какую помощь они получают и имеют ли они реальный доступ к репродуктивной медицинской помощи.