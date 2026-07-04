"Не треба панікувати": академік Росакадемії наук знайшов "позитив" у паливній кризі для росіян

Член Російської академії наук і колишній санлікар РФ Геннадій Оніщенко говорить, що росіяни мають бачити "позитивні" наслідки паливної кризи в РФ. Водночас самі росіяни не оцінили такої "думки" та різко висловилися на адресу академіка.

Також науковець пропонує мешканцям Москви змінити машини на метро для швидкого пересування. Про це він заявив у інтерв'ю московській радіостанції "Говорит Москва".

"У нас навіть до сусіднього під'їзду перестали ходити пішки, їздили на машинах. Якщо говорити про Москву, набагато розумніше відмовитися від машин, більшості можна спокійно і з великим комфортом їздити на метро, а машини залишити для поїздок за місто", — говорить Оніщенко.

На його думку, зміна авто на метро дає "дві речі" — повітря в Москві "стає чистішим, тому що кількість машин стане меншою, і більша рухливість". Він вважає, що паливна криза в РФ має "позитивний" ефект від того, що зростає рухливість у москвичів.

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"Перш за все у жителів мегаполісів рухливість, яка є базовою умовою здорового способу життя, хоч і не з нашої волі, а вимушено, теж збільшується, що теж можна віднести до позитивного [у ситуації з паливною кризою]. Потрібно шукати позитивне, а не панікувати", — підсумовує російський науковець.

Реакція росіян на заяву Оніщенка

Водночас у соцмережах росіяни були незадоволені такою "експертною думкою" пана Оніщенка. Найчастіше вони відправляли екс-санлікаря "на три відомі літери", рекомендували йому самому змінити власне дороге авто на проїзний в метро та просять "закрити рота".

Росіяни не оцінили ідей академіка Оніщенка Фото: скриншот

Реакція росіян на заяву Оніщенка Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії загострюється паливна криза. За даними місцевих та експертів, ситуація в регіонах стрімко загострюється, а дехто називає її "апокаліптичною".

Згодом стало відомо, що Путін оголосив повну заборону експорту бензину та гасу. Він також фактично визнав наявність паливної кризи та додав, що уряд розглядає обмеження постачання дизельного пального за кордон.