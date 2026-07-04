"Не нужно паниковать": академик российской РАН увидел "положительное" в топливном кризисе для россиян

Член Российской академии наук и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявляет, что россияне должны видеть "положительные" последствия топливного кризиса в РФ. В то же время сами россияне не оценили такое "мнение" и резко высказались в адрес академика.

Кроме того, ученый предлагает жителям Москвы пересесть с автомобилей на метро для быстрого передвижения. Об этом он заявил в интервью московской радиостанции "Говорит Москва".

"У нас даже до соседнего подъезда перестали ходить пешком, ездили на машинах. Если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин: большинству можно спокойно и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город", — говорит Онищенко.

По его мнению, переход с автомобиля на метро дает "два преимущества" — воздух в Москве "становится чище, поскольку количество машин уменьшится, и повысится мобильность". Он считает, что топливный кризис в РФ имеет "положительный" эффект, поскольку у москвичей растет мобильность.

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"Прежде всего, у жителей мегаполисов физическая активность, которая является основным условием здорового образа жизни, пусть и не по нашей воле, а вынужденно, также возрастает, что тоже можно отнести к положительным моментам [в ситуации с топливным кризисом]. Нужно искать положительное, а не паниковать", — заключает российский ученый.

Реакция россиян на заявление Онищенко

В соцсетях россияне выразили недовольство таким "экспертным мнением" господина Онищенко. Чаще всего они отправляли экс-санитарного врача "на три известные буквы", рекомендовали ему самому заменить свой дорогой автомобиль на проездной в метро и просили "закрыть рот".

Россияне не оценили идеи академика Онищенко Фото: скриншот

Реакция россиян на заявление Онищенко Фото: скриншот

Ранее Фокус сообщал, что в России обостряется топливный кризис. По данным местных источников и экспертов, ситуация в регионах стремительно обостряется, а некоторые называют её "апокалиптической".

Впоследствии стало известно, что Путин объявил полный запрет на экспорт бензина и керосина. Он также фактически признал наличие топливного кризиса и добавил, что правительство рассматривает возможность ограничения поставок дизельного топлива за границу.