Яхту Путіна ховають від українських дронів: куди її переганяють

82-метрова яхта "Graceful", яка, ймовірно, належить кремлівському диктатору Володимиру Путіну, прямує до російського порту Мурманськ на півночі РФ.

Яхту, палуба якої закрита антидроновими сітками, супроводжують два російські військово-морські кораблі: есмінець класу I "Североморськ", а також рятувально-патрульний корабель водотоннажністю 7500 тонн "Воєвода". Вона залишає Європу, щоб уникнути атаки українських безпілотників, припускають оглядачі The Telegraph.

У НАТО уважно стежать за рухом кораблів.

Згідно з документами уряду США, Путін здійснив на яхті чимало подорожей, зокрема поїздку до Чорного моря у 2021 році разом з Олександром Лукашенком, президентом Білорусі.

Судно обладнане басейнами з морською та прісною водою, вертолітною площадкою, тренажерним залом та захищеними системами зв’язку для уряду. Місце будівництва — військовий суднобудівний завод "Севмаш" у Северодвінську. Орієнтовна вартість — близько 56–100 млн доларів. Членами екіпажу судна є співробітники Федеральної служби охорони (ФСО).

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Яхта була перевезена з верфі Blohm & Voss у Гамбурзі, Німеччина, до російського судноплавного анклаву Калінінград за 17 днів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Через чотири місяці США внесли яхту до санкційного списку, через що росіяни перейменували судно на "Косатка".

До минулого тижня ніхто не бачив це судно протягом чотирьох років, проте днями його система автоматичної ідентифікації передала інформацію про рух яхти через Данську протоку.

Супровідний корабель "Воєвода" продовжував повідомляти про своє місцезнаходження, рухаючись на північ повз норвезьке узбережжя. Передбачається, що конвой прямує повз північне місто Тромсе перед остаточним швартуванням у Мурманську.

"Вони не хочуть ризикувати. Вони переміщують її подалі від українців після того, як ті розгромили Кронштадт", — вважає Джон Форман, військовий аташе Великої Британії в Москві до 2022 року.

Емма Солсбері, експертка з питань військово-морських сил та учасниця стратегічного огляду оборони, заявила, що присутність супровідних військових кораблів свідчить про те, що Путін переходить до "надмірного захисту", оскільки він "не бажає ризикувати перехопленням яхти" кораблями НАТО:

"Мені здається, що Кремль тепер більше стурбований дотриманням правил. Путін не хоче піар-кошмару, пов’язаного з тим, що ми перехопимо його яхту або що її потоплять українці".

Нагадаємо, навесні та влітку 2026 року на Балтійському морі відбулася серія атак дронів, які завдавали ударів по портах РФ неподалік від Санкт-Петербурга. Безпілотники пролетіли 900 км (по прямій) і завдали ударів по нафтовій інфраструктурі в Усть-Лузі, Приморському, Санкт-Петербурзі, а також по військовій інфраструктурі — по кораблях на базі Балтійського флоту РФ на острові Кронштадт приблизно за 19 кілометрів на схід від Санкт-Петербурга, вразивши, зокрема, один із небагатьох сучасних військових кораблів ВМФ РФ, корвет "Бойкий".

У листопаді подібна атака вразила фрегати класу "Гепард", "Татарстан" і "Дагестан", а також низку невеликих ракетних кораблів, що перебували в Каспійському морі. Розуміючи, що російська система ППО не змогла запобігти нещодавнім ударам, Путін переводить свої цінні активи з Балтійського моря назад у безпечне місце.

Також повідомлялося, що до міста Кронштадта, де розташована база Балтійського флоту Російської Федерації, привезли бетонні зупинки-укриття, які мають захистити росіян від дронів.