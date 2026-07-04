Яхту Путина прячут от украинских дронов: куда ее перегоняют

82-метровая яхта Graceful, которая, предположительно, принадлежит кремлевскому диктратору Владимиру Путину, направляется в российский порт Мурманск на севере РФ.

Яхту, палуба которой закрыта антидроновыми сетками, сопровождают два российских военно-морских судна: эсминец класса I "Североморск", а также спасательно-патрульный корабль водоизмещением 7500 тонн "Воевода". Она покидает Европу, чтобы избежать атаки украинских беспилотников, предполагают обозреватели The Telegraph.

За движением бортов внимательно следят в НАТО.

Согласно документам правительства США, Путин совершил на яхте множество поездок, включая путешествие в Черное море в 2021 году с Александром Лукашенко, президентом Беларуси.

Судно оборудовано бассейнами с морской и пресной водой, вертолетной площадкой, тренажерным залом и защищенными системами связи для правительства. Место строительства — военный судостроительный завод "Севмаш" в Северодвинске. Предположительная стоимость — около $56–$100 млн. Членами экипажа судна являются сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

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Яхта была перевезена с верфи Blohm & Voss в Гамбурге, Германия, в российский судоходный анклав Калининград за 17 дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Четыре месяца спустя США внесли яхту в санкционный список, из-за чего россияне переименовали судно на "Косатка".

До прошлой недели судно никто не видел в течение четырех лет, однако на днях ее система автоматической идентификации передала информацию о движении яхты через Датский пролив.

Сопровождающий "Воевода" продолжал передавать свое местоположение, двигаясь на север мимо норвежского побережья. Предполагается, что конвой следует курсом мимо северного города Тромсе перед окончательной швартовкой в ​​Мурманске.

"Они не хотят рисковать. Они перемещают ее дальше от украинцев после того, как те разгромили Кронштадт", — считает Джон Форман, военный атташе Великобритании в Москве до 2022 года.

Эмма Солсбери, эксперт по военно-морским силам и участница стратегического обзора обороны, заявила, что присутствие сопровождающих военных кораблей свидетельствует о том, что Путин переходит к "излишней защите", поскольку он "не желает рисковать перехватом яхты" кораблями НАТО:

"Мне кажется, что Кремль теперь больше обеспокоен обеспечением соблюдения правил. Путин не хочет пиар-кошмара, связанного с перехватом его яхты нами или потоплением украинцами".

Напомним, весной и летом 2026 года на Балтийском море состоялась серия атак дронов, которые наносили удары по портам РФ недалеко от Санкт-Петербурга. Беспилотники пролетели 900 км (по прямой) и нанесли удары по нефтяной инфраструктуре в Усть-Луге, Приморском, Санкт-Петербурге, а также по военной инфраструктуре — по кораблям на базе Балтийского флота РФ на острове Кронштадт примерно в 19 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, поразив в том числе один из немногих современных военных кораблей ВМФ РФ, корвет "Бойкий".

В ноябре аналогичная атака поразила фрегаты класса "Гепард" , "Татарстан" и "Дагестан", а также ряд небольших ракетных кораблей, находившихся в Каспийском море. Понимая, что российская система ПВО не смогла предотвратить недавние удары, Путин переводит свои ценные активы из Балтийского моря обратно в безопасное место.

Также сообщалось, что в город Кронштадте, где расположена база Балтийского флота Российской Федерации, привезли бетонные остановки-укрытия, которые должны защитить россиян от дронов.