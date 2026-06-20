Под Санкт-Петербургом установили бетонные укрытия: ожидают атаки БПЛА, — соцсети (фото)

В городе Кронштадте, где расположена база Балтийского флота Российской Федерации, привезли бетонные остановки-укрытия, которые должны защитить россиян от дронов, сообщили в сети. При этом региональное отделение МЧС рассказало, что делать во время удара беспилотников, пролетевших 900 км от Украины. Одну бетонную будку установили рядом с Морским Никольским собором в Кронштадте.

Информация о появлении первых бетонных укрытий недалеко от Санкт-Петербурга, второго по величине и значимости города РФ, появилась вечером 19 июня в местном паблике "Кронштадт city". В сети опубликовали серию фотографий с серыми сооружениями, на которых крупными красными буквами виднелась надпись "Укрытие". Кроме того, на пятом году войны с Украиной россияне получили рекомендации, как действовать во время атаки БПЛА.

В кронштадтском паблике показали кадры установки укритий, которые привезли на спецмашинах и поднимали с помощью кранов. Другие кадры — с готовыми сооружениями, которые стоят на остановках и площадках в жилых кварталах.

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Взрывы в РФ — сооружение укрытия в Кронштадте Фото: Telegram

Взрывы в РФ — укрытие в Кронштадте возле домов Фото: Telegram

Россияне также привели рекомендации местного управления МЧС РФ о действиях во время налета дронов. Указывается, что людям лучше не находиться на открытой местности и укрываться в домах ближе к несущим стенам и подальше от окон. Если же тревога застала их на открытом пространстве, то им советуют укрыться в ближайшем временном укрытии.

Взрывы в РФ — укрытие в Кронштадте на улице Фото: Telegram

Взрывы в РФ — укрытие в Кронштадте на остановке Фото: Telegram

Также выяснилось, что в Кронштадте, где проживает около 40 тыс. человек, установлены четыре бетонных укрытия. Приведены все адреса: Якорная площадь, Кронштадтское шоссе 5/9, ул. Зосимова, 8, пересечение ул. Литке и Кронштадтского шоссе. Кроме того, россиянам сообщили, что о сигнале тревоги их будут предупреждать с помощью SMS и на страницах социальных сетей военной администрации.

Пока не удалось найти информации об установке таких же бетонных укрытий в Санкт-Петербурге (900 км от Украины) или, например, в Москве (400 км). При этом первые такие укрытия появились в 2024 году в Белгороде, расположенном в 30 км от Украины. А в украинском Харькове, который страдает от ударов РФ с первых дней вторжения, такие бетонные остановки начали устанавливать с августа 2022 года.

Взрывы в РФ — что произошло в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Отметим, что Ленинградская область подвергалась атакам дронов с начала марта 2026 года. Состоялся массированный налёт БПЛА Сил обороны Украины, которые поразили нефтяные терминалы портов Усть-Луга и Приморск. Помимо нефтяных терминалов удалось повредить военный корабль в порту Выборга. Следующий массированный налёт произошёл 3 июня: именно тогда начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Загорелся нефтяной терминал порта Санкт-Петербург, а в Кронштадте под удар попал корвет "Бойкий".

Тем временем 16–18 июня состоялся массированный налёт дронов Сил обороны Украины на Москву, в результате чего остановился Московский НПЗ в Капотне, а российскую столицу окутал дым. Москвичи начали жаловаться на "нефтяной дождь" и на то, что не было сигналов подтверждающей тревоги и информации о ближайших укрытиях. При этом на событие вскользь отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но ни слова не сказал президент РФ Владимир Путин.

Напоминаем, что 19 июня Генштаб ВСУ сообщил, какие именно цели были поражены на Московском НПЗ: удары были нанесены не только по двум АВТ-6.