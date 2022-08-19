В Харькове появилась первая бетонная остановка: что внутри укрытия (фото, видео)

Укрепленная остановка общественного транспорта станет убежищем для 30 человек. По словам Игоря Терехова, конструкция спасет от осколков и снарядов РСЗО.

В Харькове заработала первая укрепленная остановка общественного транспорта, в ней могут спрятаться до 30 человек. Об этом сказал мэр города Игорь Терехов в эфире единого телемарафона.

"Харьков все время подвергается обстрелам (российской армии, – ред.). Были ужасные случаи, когда люди гибли на остановках. Понятно, что от прямого ракетного попадания наверно не спасет. А может и спасет частично. От осколков и РСЗО она спасет", – прокомментировал градоначальник.

Остановка модульная – ее можно увеличить или уменьшить в размерах в зависимости от района и пассажиропотока.

Укрытие оснащено Wi-Fi, телевизором и камерой наблюдения, чтобы смотреть, когда подъезжает общественный транспорт, а также прямой связью с диспетчером, добавил Терехов.

Остановку-укрытие ранее испытали на полигоне.

Бетонные укрытия в Харькове украсят муралами

"Суспільне" сообщило, что остановка также оборудована 12 местами для сидения, в ней будет около 100 кг песка для тушения огня.

Художник Ярослав Ефремов создал первый мурал на стенах остановки.

"Выбрали концепцию с памятниками и элементами архитектуры Харькова, чтобы подчеркнуть ценности самого города", — говорит художник.

Терехов отметил, что муралы будут разные.

[ + – ] Терехов говорит о муралах на остановках-укрытиях с 2:20

"Город Харьков всегда отличался своим стилем. И стиль города Харькова мы будем поддерживать. Конечно, каждая остановка будет по-своему расписана. Это эстетика, это необходимо, и это, кроме всего, еще и настроение людей", — заключил мэр.

Отметим, что российские агрессоры регулярно обстреливают Харьков. 17 августа ВС РФ ударили ракетой в общежитие в Салтовском районе. В нем жили люди с нарушениями слуха, погибли 7 человек и 20 пострадали.

Утром 18 августа по Слободскому району Харькова выпустили минимум 5 ракет. Было попадание в общежитие – погиб 1 человек и 18 пострадали.

В Харькове 19 августа объявили день траура по погибшим 17-18 августа, но военные РФ обстреляли 5 районов города. Горели около 15 автомобилей.