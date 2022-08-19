У Харкові з'явилася перша бетонна зупинка: що всередині укриття (фото, відео)

Зміцнення зупинки громадського транспорту стане прихистком для 30 осіб. За словами Ігоря Терехова, конструкція врятує від уламків та снарядів РСЗВ.

У Харкові запрацювала перша зміцнена зупинка громадського транспорту, в ній можуть сховатися до 30 осіб. Про це сказав мер міста Ігор Терехов в ефірі єдиного телемарафону.

"Харків весь час зазнає обстрілів (російської армії, — ред.). Були жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках. Зрозуміло, що від прямого ракетного влучення напевно не врятує. А може й врятує частково. Від уламків та РСЗВ вона врятує", — прокоментував градоначальник.

Зупинка модульна — її можна збільшити або зменшити у розмірах залежно від району та пасажиропотоку.

Укриття оснащене Wi-Fi, телевізором та камерою спостереження, щоб дивитися, коли під'їжджає громадський транспорт, а також прямим зв'язком із диспетчером, додав Терехов.

Зупинку-укриття раніше випробували на полігоні.

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"Суспільне" повідомило, що зупинку також обладнано 12 місцями для сидіння, в ній буде близько 100 кг піску для гасіння вогню.

Художник Ярослав Єфремов створив перший мурал на стінах зупинки.

"Обрали концепцію з пам'ятниками та елементами архітектури Харкова, щоб наголосити на цінностях самого міста", — каже художник.

Терехов зазначив, що мурали будуть різні.

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"Місто Харків завжди відрізнялося своїм стилем. І стиль міста Харкова ми підтримуватимемо. Звичайно, кожну зупинку буде по-своєму розписано. Це естетика, це необхідно, і це, крім усього, ще й настрій людей", — підсумував мер.

Зазначимо, що російські агресори регулярно обстрілюють Харків. 17 серпня ЗС РФ вдарили ракетою у гуртожиток у Салтівському районі. У ньому жили люди з порушеннями слуху, загинули 7 людей та 20 постраждали.

Вранці, 18 серпня, по Слобідському району Харкова випустили мінімум 5 ракет. Було потрапляння до гуртожитку — загинула 1 особа та 18 постраждали.

У Харкові 19 серпня оголосили день жалоби за загиблими 17-18 серпня, але військові РФ обстріляли 5 районів міста. Горіли близько 15 автомобілів.