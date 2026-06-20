Під Санкт-Петербургом встановили бетонні укриття: чекають атаки БпЛА, — соцмережі (фото)

У місті Кронштадт, на якому розміщена база Балтійського флоту Російської Федерації, привезли бетонні зупинки-укриття, які мають захистити росіян від дронів, розповіли у мережі. При цьому регіональне відділення МНС розповіло, що робити під час удару безпілотників, які пролетіли 900 км від України. Одну бетонну будку поставили поруч з Морським Нікольським собором у Кронштадті.

Інформація про першу появу бетонних укриттів поруч з Санкт-Петербургом, другим за розмірами та важливістю містом РФ, з'явилась увечері 19 червня у місцевому пабліку "Кронштадт city". У мережі опублікували серію фото з сірими спорудами, на яких великими червони літерами виднівся надпис "Укрытие". Крім того, на п'ятому році війни з Україною росіяни отримали рекомендації, як діяти під час атаки БпЛА.

У кронштадтському пабліку показали кадри встановлення укриттів, які привезли на спецмашинах та підіймали за допомогою кранів. Інші кадри — з готовими спорудами, які стоять на зупинках та майданчиках у житлових кварталах.

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Вибухи у РФ — встановлення укриття у Кронштадті Фото: Telegram

Вибухи у РФ — укриття у Кронштадті біля будинків Фото: Telegram

Росіяни також навели рекомендації місцевого управління МНС РФ щодо дій під час нальоту дронів. Вказується, що людям краще не перебувати на відкритій місцевості та ховатись у будинках ближче до несучих стін та подалі від вікон. Якщо ж тривога застала на відкритому просторі, то їм радять сховатись у найближчому тимчасовому укритті.

Вибухи у РФ — укриття у Кронштадті на вулиці Фото: Telegram

Вибухи у РФ — укриття у Кронштадті на зупинці Фото: Telegram

Також з'ясувалось, що у Кронштадті, в якому проживають близько 40 тис. осіб, встановили чотири бетонних схованки. Наведено усі адреси: Якірна площа, Кронштадтське шосе 5/9, вул. Зосімова 8, перетин вул. Літке та Кронштадтського шосе. Крім того, росіянам повідомили, що про сигнал тривоги їх будуть попереджати SMS і на сторінках соцмереж військової адміністрації.

Поки не відшукало інформації про встановлення таких же бетонних укриттів у Санкт-Петербурзі (900 км від України) або, наприклад, у Москві (400 км). При цьому перші такі укриття з'явились у 2024 році у Бєлгороді, розташованому за 30 км від України. А в українському Харкові, який потетрпає від ударів РФ з перших днів вторгнення, такі бетонні зупинки почали встановлювати з серпня 2022 року.

Вибухи у РФ — що сталось у Санкт-Петербурзі та Кронштадті

Зазначимо, Ленінградська область потерпала від атаки дронів з початку березня 2026 року. Відбувся масований наліт БпЛА Сил оборони України, які влучили по нафтових терміналах портів Усть-Луга та Приморськ. Крім нафтових терміналів, вдалось пошкодити військовий корабель у порту Виборга. Наступний масований наліт відбувся 3 червня: саме тоді почався Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2026). Загорівся нафтовий термінал порту Санкт-Петербург, а у Кронштадті під удар потрапив корвет "Бойкий".

Тимч часом 16-18 червня відбувся масований наліт дронів Сил оборони України на Москву, внаслідок чого зупинився Московський НПЗ у Капотні, а російську столицю заволокло димом. Москвичі почали скаржитись на "нафтовий дощ" і на те, що не було сигналів потвіряної тривоги та інформації про найближчі укриття. При цьому на подію побіжно відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, але ні слова не сказав президент РФ Володимир Путін.

Нагадуємо, 19 червня Генштаб ЗСУ розповів, які саме цілі уразили на Московському НПЗ: влучили не лише по двох АВТ-6.