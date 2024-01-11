Зупинки Бєлгорода почали зміцнювати бетонними блоками та мішками з піском (фото)

У соцмережах опублікували фото укріплень у місті. Біля зупинок видно покладені блоки та мішки, а також будівельну техніку, що працює.

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Зупинки громадського транспорту в Бєлгороді зміцнюють бетонними блоками та мішками з піском. Подібні заходи в місті Шебекіно, яке розташоване ще ближче до кордону України, проводять уже з літа. Про це пише місцевий Telegram-канал "Блетгород".

Зупинки в Бєлгороді

Автори посту поділилися фото укріплень, які, як повідомляється, помітили на вулицях Конєва та Корольова. На інших кадрах біля зупинок видно укладені бетонні блоки, мішки з піском, а також будівельну техніку.

Зупинки в Бєлгороді Зупинки в Бєлгороді Зупинки в Бєлгороді

Увечері 4 січня в російському Бєлгороді оголошували повітряну тривогу. Наступного дня показали наслідки "прильотів" у місті. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні збито десять повітряних цілей, але без постраждалих не обійшлося.

Представники МЗС Франції прокоментували удари по території Бєлгорода, назвавши військові об'єкти на території РФ законними цілями. Журналісти вважають, що заяви французького уряду можуть вплинути на реакцію міжнародної спільноти, а в майбутньому — на дипломатичні дискусії та рішення.

Нагадаємо, що 9 січня російські війська обстріляли Харків ракетами. У підсумку пошкоджено дитячий оздоровчий центр. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни використовували зенітні ракети С-300 — їх запускали з території Бєлгородської області.

Також повідомлялося, що експерт розповів про дії російських військ у районі Харкова і Куп'янська. Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що угруповання "Бєлгород" російських військ виконує завдання зі стримування Сил оборони України на Харківському напрямку.