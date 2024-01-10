Росія обстріляла Харків ракетами: пошкоджено дитячий оздоровчий центр, — ОВА

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни били ракетами ЗРК С-300, які запускали з території Бєлгородської області.

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Увечері 9 січня Росія обстріляла Харків. Ракети були запущені з території Бєлгородської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації з Бєлгородської області РФ.

Зазначимо, що о 23:01 про обстріл також повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти завдали ударів, попередньо — із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину — без постраждалих. Інформація про руйнування в Харкові та області уточнюється", — пізніше повідомив Синєгубов.

Потім, уже о 00:24 він заявив, що внаслідок російських ударів зафіксовано пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

"Виключно цивільний об'єкт! Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, у приміщеннях не перебували люди. Екстрені служби продовжують огляд місць влучень. Дані оновлюються", — написав він.

Олег Синєгубов про обстріл Харкова Фото: Скриншот

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що ППО України змагається з повітряним озброєнням РФ. За словами експертів, поставки західних систем і ракет мають вирішальне значення для України, адже російські війська експериментують із новими способами подолання ППО ЗСУ.

Також 9 січня російські окупанти атакували "Шахедами" прикордоння Сумської області та поцілили в Будинок культури. Унаслідок атаки також пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.