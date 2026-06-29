У побережья Дании прошла "яхта Путина": ее сопровождали военные корабли, — СМИ

29 июня мимо Дании прошел необычный российский конвой, в состав которого вошла элитная яхта "Graceful", которую СМИ связывают с главой РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что судно, которое с 2022 года не передает сигналы своей системы идентификации, сопровождали два российских военных корабля.

Как сообщают DR и Bild, у побережья Дании прошли три российских судна, среди которых была суперяхта Graceful. По данным Forbes, именно это судно считается личной яхтой президента России Владимира Путина.

Журналисты DR Verifier, проанализировав информацию из сервисов отслеживания международного судоходства, а также фотографии, сделанные с побережья Дании, установили, что речь идет именно о Graceful.

В частности, в понедельник яхта прошла через территориальные воды Дании, в полночь пересекла пролив Большой Бельт, а уже утром её заметили вблизи острова Анхольт. По текущему курсу и скорости около 14:00 судно должно было обогнуть мыс Скаген. На протяжении всего маршрута Graceful сопровождали российский эсминец и патрульный корабль.

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В 10:30 российский конвой с яхтой "Graceful" прошел мимо Анхольта. Фото: DR Спутник зафиксировал российский конвой с яхтой "Graceful" в сопровождении военных кораблей у Анхольта. Фото: DR

Стоит отметить, что этот рейс привлек особое внимание ещё и потому, что система автоматической идентификации судна (AIS) на "Graceful" отключена с 30 августа 2022 года, спустя некоторое время после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор местонахождение яхты отслеживают преимущественно по спутниковым снимкам и визуальным наблюдениям. Ранее её видели в Санкт-Петербурге.

По данным изданий, с утра воскресенья за передвижением российского конвоя следят Военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии. В настоящее время сопровождение осуществляет датский патрульный корабль P521 "Фрейя".

В Командовании обороны Дании отметили, что военные регулярно контролируют все суда, в том числе иностранных государств, проходящие через датские проливы и территориальные воды страны.

Кроме того, СМИ уточнили, что длина суперъяхты Graceful превышает 80 метров, а её стоимость оценивается более чем в 750 миллионов датских крон. Куда именно направляется российский конвой, пока неизвестно.

Напомним, что в апреле российская суперяхта Nord, которую связывают с миллиардером Алексеем Мордашовым, прошла через Ормузский пролив, несмотря на ограничения в регионе. Судно вышло из Дубая и добралось до Маската, свидетельствуют данные мониторинга судоходства.

Кроме того, в 2023 году "Фокус" писал о масштабных расходах на яхту российского диктатора во время войны против Украины, в частности о ремонте и роскошном оснащении судна "Graceful", включая дорогостоящие элементы интерьера и специальные системы безопасности. Кроме того, расследователи утверждали, что яхту якобы эвакуировали из Санкт-Петербурга из-за санкционных рисков и перебросили в другие порты, чтобы избежать ареста.