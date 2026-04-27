Обошла блокаду Ирана: суперъяхта российского миллиардера пересекла Ормузский пролив

Российская суперъяхта Nord, которую связывают с подсанкционным миллиардером Алексеем Мордашовым, смогла пройти Ормузский пролив, несмотря на ограничения и блокаду. Судно длиной 142 метра вышло из Дубая и добралось до Маската, свидетельствуют данные судоходства.

Это одно из немногих судов, которые прошли по заблокированному судоходному пути в центре военного конфликта между США и Ираном, сообщило информационное агентство журналисты Reuters.

Согласно данным платформы MarineTraffic, Nord, 142-метровая яхта стоимостью более 500 миллионов долларов вышла из пристани Дубая около 14:00 по Гринвичу в пятницу, пересекла пролив в субботу утром и прибыла в Маскат рано в воскресенье.

Непонятно, как многопалубное прогулочное судно получило разрешение на использование этого маршрута. С февраля Иран строго ограничил движение через пролив, по которому обычно перевозится около одной пятой мировых поставок нефти.

Лишь несколько, преимущественно торговых судов, проходили через этот важный водный путь на входе в Персидский залив. Это очень отличается от среднего количества 125-140 ежедневных проходов до начала войны с Ираном 28 февраля.

Россия и Иран являются давними союзниками и сблизились в последние годы, в частности благодаря договору 2025 года, который укрепил сотрудничество в области разведки и безопасности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник после переговоров с посредниками в Пакистане и Омане, которые состоялись в минувшие выходные.

Мордашов, известный своей близостью к Путину, официально не указан как владелец Nord. Но данные судоходства и российские корпоративные записи за 2025 год показывают, что судно было зарегистрировано на российскую фирму, принадлежащую его жене, в 2022 году. Эта фирма зарегистрирована в российском городе Череповец, где также находится сталелитейный завод Мордашова "Северсталь".

Мордашов был среди ряда россиян, против которых Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции после вторжения России в Украину из-за их связей с Путиным. По данным отраслевого издательства Superyacht Times, Nord, одна из крупнейших яхт в мире, имеет 20 кают, бассейн, вертолетную площадку и подводную лодку.

Напомним, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за разногласий по ядерной программе Тегерана. Иран для открытия Ормузского пролива настаивает на праве развивать гражданскую ядерную энергетику, тогда как США требуют ограничений или полного отказа от обогащения урана.

Ранее мы также информировали, что блокада Ормузского пролива стала одним из ключевых факторов глобальной экономической напряженности. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые ограничения сразу влияют на цены и рынки.