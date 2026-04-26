Такого не было со Второй мировой: США могут неожиданно заработать на блокаде Ормуза, — СМИ

Блокада Ормузского пролива может позволить США получить не только успех в военной операции против Ирана, но и неожиданную прибыль. Речь идет о законе о призовых судах, которые позволят получить США гражданские корабли.

Этот закон не применялся со времен Второй мировой войны. Об этом рассказывает издание Forbes.

Что такое закон о призовых судах

Закон о призовых судах — это часть морского права и права вооруженных конфликтов, который касается захваченных нейтральных или вражеских торговых судов. Речь идет именно о гражданских торговых судах, ведь вражеские военные корабли и самолеты автоматически становятся трофеями.

Этот закон действует только во время вооруженного конфликта. После захвата суда могут быть сопровождены в порт, находящийся под юрисдикцией воюющей стороны, для осмотра и рассмотрения дела призовым судом. Этот суд определит, был ли захват законным. Если да, суд может признать судно и груз призом и передать право собственности государству, осуществившему захват.

Примером применения закона является захват США иранского судна M/V Touska за нарушение американской блокады иранских портов 19 апреля.

В то же время в США призовыми судами являются федеральные окружные суды, однако такие рассмотрения дел не происходили с 1956 года. Если решить спор невозможно, государство может уничтожить призовое судно, обеспечив безопасность пассажиров и экипажа.

Какие могут быть последствия

В статье отметили, что США могут показательно заявить, что готовы отстаивать свои права как воюющая сторона. Применение закона могло бы стать сигналом — нельзя нарушать блокаду США нигде в мире.

Этот закон также может применяться в возможном конфликте с Китаем. Китай сейчас часто строит торговые суда двойного назначения, которые также могут использоваться в военных целях. Кроме того, Пекин имеет самый большой в мире флот торговых судов. Благодаря использованию этого закона можно будет захватывать китайские торговые суда где угодно, за пределами нейтральной территории.

Иран тоже может использовать это правило

Издание отмечает, что Иран тоже может начать захватывать суда США, ссылаясь на это законодательство. По мнению Forbes, это может усложнить информационную кампанию США относительно законности таких действий.

Китай в возможном конфликте с США также сможет захватывать американские суда.

