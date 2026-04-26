Такого не було з Другої світової: США можуть несподівано заробити на блокаді Ормузу, — ЗМІ

Блокада Ормузької протоки може дозволити США отримати не лише успіх у військові операції проти Ірану, але й несподіваний прибуток. Йдеться про закон про призові судна, які дозволять отримати США цивільні кораблі.

Цей закон не застосовувався з часів Другої світової війни. Про це розповідає видання Forbes.

Що таке закон про призові суда

Закон про призові суда — це частина морського права та права збройних конфліктів, який стосується захоплених нейтральних або ворожих торгових суден. Йдеться саме про цивільні торгові судна, адже ворожі військові кораблі та літаки автоматично стають трофеями.

Цей закон діє лише під час збройного конфлікту. Після захоплення судна можуть бути супроводжені до порту, що перебуває під юрисдикцією воюючої сторони, для огляду та розгляду справи призовим судом. Цей суд визначить, чи було захоплення законним. Якщо так, суд може визнати судно та вантаж призом і передати право власності державі, що здійснила захоплення.

Прикладом застосування закону є захоплення США іранського судна M/V Touska за порушення американської блокади іранських портів 19 квітня.

Водночас у США призовими судами є федеральні окружні суди, однак такі розгляди справ не відбувалися з 1956 року. Якщо вирішити спор неможливо, держава може знищити призове судно, забезпечивши безпеку пасажирів та екіпажу.

Які можуть бути наслідки

У статті наголосили, що США можуть показово заявити, що готові відстоювати свої права як воююча сторона. Застосування закону могло б стати сигналом — не можна порушувати блокаду США ніде у світі.

Цей закон також може застосовуватися у можливому конфлікті з Китаєм. Китай наразі часто будує торгові судна подвійного призначення, які також можуть використовуватися у військових цілях. Крім того, Пекін має найбільший у світі флот торгових суден. Завдяки використанню цього закону можна буде захоплювати китайські торгові судна будь-де, за межами нейтральної території.

Іран теж може використати це правило

Видання наголошує, що Іран теж може почати захоплювати судна США, посилаючись на це законодавство. На думку Forbes, це може ускладнити інформаційну кампанію США щодо законності таких дій.

Китай у можливому конфлікті зі США також зможе захоплювати американські судна.

