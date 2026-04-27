Обійшла блокаду Ірану: супер'яхта російського мільярдера перетнула Ормузьку протоку

Російська супер'яхта Nord, яку пов’язують із підсанкційним мільярдером Олексієм Мордашовим, змогла пройти Ормузьку протоку, попри обмеження та блокаду. Судно завдовжки 142 метри вийшло з Дубая і дісталося до Маската, свідчать дані судноплавства.

Це одне з небагатьох суден, які пройшли заблокованим судноплавним шляхом у центрі військового конфлікту між США та Іраном, повідомило інформаційне агентство журналісти Reuters.

Згідно з даними платформи MarineTraffic, Nord, 142-метрова яхта вартістю понад 500 мільйонів доларів вийшла з пристані Дубая близько 14:00 за Гринвічем у п'ятницю, перетнула протоку в суботу вранці та прибула до Маскату рано в неділю.

Незрозуміло, як багатопалубне прогулянкове судно отримало дозвіл на використання цього маршруту. З лютого Іран суворо обмежив рух через протоку, якою зазвичай перевозиться близько однієї п'ятої світових поставок нафти.

Лише кілька, переважно торговельних суден, проходили через цей важливий водний шлях на вході до Перської затоки. Це дуже відрізняється від середньої кількості 125-140 щоденних проходів до початку війни з Іраном 28 лютого.

Росія та Іран є давніми союзниками та зблизилися в останні роки, зокрема завдяки договору 2025 року, який зміцнив співпрацю в галузі розвідки та безпеки. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок після переговорів з посередниками в Пакистані та Омані, які відбулися минулими вихідними.

Мордашов, відомий своєю близкізтю до Путіна, офіційно не вказаний як власник Nord. Але дані судноплавства та російські корпоративні записи за 2025 рік показують, що судно було зареєстровано на російську фірму, що належить його дружині, у 2022 році. Ця фірма зареєстрована в російському місті Череповець, де також знаходиться сталеливарний завод Мордашова "Северсталь".

Мордашов був серед низки росіян, проти яких Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили санкції після вторгнення Росії в Україну через їхні зв'язки з Путіним. За даними галузевого видавництва Superyacht Times, Nord, одна з найбільших яхт у світі, має 20 кают, басейн, вертолітний майданчик та підводний човен.

Нагадаємо, що переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Іран для відкриття Ормузької протоки наполягає на праві розвивати цивільну ядерну енергетику, тоді як США вимагають обмежень або повної відмови від збагачення урану.

Раніше ми також інформували, що блокада Ормузької протоки стала одним із ключових факторів глобальної економічної напруги. Через цей маршрут проходить значна частина світових поставок нафти, тому будь-які обмеження одразу впливають на ціни та ринки.