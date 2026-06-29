Повз узбережжя Данії пройшла "яхта Путіна": її супроводжували військові кораблі, — ЗМІ

29 червня повз Данію пройшов незвичайний російський конвой, до складу якого увійшла елітна яхта Graceful, яку ЗМІ пов'язують із главою РФ Володимиром Путіним. Примітно, що судно, яке з 2022 року не передає сигналів своєї системи ідентифікації, супроводжували два російські військові кораблі.

Як повідомляють DR та Bild, повз узбережжя Данії пройшли три російські судна, серед яких була суперяхта Graceful. За даними Forbes, саме це судно вважають особистою яхтою президента Росії Володимира Путіна.

Журналісти DR Verifier, проаналізувавши інформацію із сервісів відстеження міжнародного судноплавства, а також фотографії, зроблені з узбережжя Данії, встановили, що йдеться саме про Graceful.

Зокрема, у понеділок яхта пройшла територіальними водами Данії, опівночі перетнула протоку Великий Бельт, а вже вранці її помітили поблизу острова Анхольт. За поточним курсом і швидкістю близько 14:00 судно мало обігнути мис Скаген. Упродовж усього маршруту Graceful супроводжували російський есмінець і патрульний корабель.

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О 10:30 російський конвой із яхтою Graceful пройшов повз Анхольт. Фото: DR Супутник зафіксував російський конвой із яхтою Graceful під супроводом військових кораблів біля Анхольта. Фото: DR

Варто зауважити,що цей рейс привернув особливу увагу ще й тому, що система автоматичної ідентифікації судна (AIS) на Graceful вимкнена з 30 серпня 2022 року, через деякий час після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді місцеперебування яхти відстежують переважно за супутниковими знімками та візуальними спостереженнями. Раніше її бачили в Санкт-Петербурзі.

За даними видань, із ранку неділі за пересуванням російського конвою стежать Військово-морські сили Данії та берегова охорона Німеччини. Наразі супровід здійснює данський патрульний корабель P521 Freja.

У Командуванні оборони Данії зазначили, що військові регулярно контролюють усі судна, зокрема іноземних держав, які проходять через данські протоки та територіальні води країни.

Крім того, ЗМІ уточнили, що довжина суперяхти Graceful перевищує 80 метрів, а її вартість оцінюють більш ніж у 750 мільйонів данських крон. Куди саме прямує російський конвой, наразі невідомо.

Нагадаємо, що у квітні російська суперяхта Nord, яку пов’язують із мільярдером Олексієм Мордашовим, пройшла Ормузьку протоку попри обмеження в регіоні. Судно вирушило з Дубая та дісталося Маската, свідчать дані відстеження судноплавства.

Також у 2023 році Фокус писав про масштабні витрати на яхту російського диктатора під час війни проти України, зокрема про ремонт і розкішне оснащення судна Graceful, включно з дорогими елементами інтер’єру та спеціальними системами безпеки. Також розслідувачі стверджували, що яхту нібито евакуювали з Санкт-Петербурга через санкційні ризики та перекинули до інших портів, щоб уникнути арешту.