Як у "Форсажі": у Росії через дефіцит бензину почали "брати на абордаж" бензовози

У Росії з бензином справді скрутно. У деяких регіонах місцевим жителям доводиться брати на абордаж цистерни з паливом.

Росіяни відчувають значний дефіцит бензину, який останнім часом спостерігається в країні. Про це повідомляють у соцмережах.

Власники автомобілів вдаються до різних хитрощів і порушень закону, щоб роздобути пальне для своїх авто. Наприклад, росіяни почали брати на абордаж бензовози.

Напад на бензовоз у Росії Фото: скриншот "Пірат" піднімається драбиною на цистерну

У мережі з’явилися кадри, на яких молодий чоловік на повній швидкості піднімається по сходах драбини на цистерну бензовоза, майже повністю копіюючи сцену з фільму франшизи "Форсаж", у якій команда героя Віна Дізеля здійснює захоплення автопоїзда з паливом.

Найімовірніше, операція з абордажем цистерни відбувається в Новосибірській області.

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Кадр із кінофільму "Форсаж 4" Фото: скриншот

Також зазначається, що росіянам доводиться стояти в чергах за бензином по кілька діб на заправках. І невдоволення ситуацією, що склалася, часто виливається у стихійні несанкціоновані мітинги.

У черзі за бензином на АЗС у Росії Фото: скриншот

При цьому казахстанські ЗМІ повідомляють, що лише за останні два дні на кордоні було запобігано 61 спробі незаконного вивезення понад трьох тонн палива у додаткових баках та каністрах.

Контрабандист намагався вивезти бензин у багажнику автобуса Фото: скриншот

Одним із чинників, що сприяють зростанню контрабанди ПММ у Казахстані, вважають дефіцит палива в сусідній Росії, проте в країні наразі діє заборона на вивезення бензину, дизельного палива та низки нафтопродуктів, яку можуть продовжити ще на півроку.

Нагадаємо, що в Ялті у тимчасово окупованому Криму росіяни поки що можуть придбати бензин, але їм доведеться заплатити за нього 1000 руб./літр, тобто приблизно 560 грн/літр. При цьому місцевим жителям пальне продають майже вдвічі дешевше.

Також Фокус повідомляв, що в Росії загострюється паливна криза. Росіяни описують ситуацію як "апокаліптичну" і скаржаться, що "на коней пересідати не хочеться".