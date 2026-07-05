Як у "Форсажі": у Росії через дефіцит бензину почали "брати на абордаж" бензовози
У Росії з бензином справді скрутно. У деяких регіонах місцевим жителям доводиться брати на абордаж цистерни з паливом.
Росіяни відчувають значний дефіцит бензину, який останнім часом спостерігається в країні. Про це повідомляють у соцмережах.
Власники автомобілів вдаються до різних хитрощів і порушень закону, щоб роздобути пальне для своїх авто. Наприклад, росіяни почали брати на абордаж бензовози.
У мережі з’явилися кадри, на яких молодий чоловік на повній швидкості піднімається по сходах драбини на цистерну бензовоза, майже повністю копіюючи сцену з фільму франшизи "Форсаж", у якій команда героя Віна Дізеля здійснює захоплення автопоїзда з паливом.
Найімовірніше, операція з абордажем цистерни відбувається в Новосибірській області.
Також зазначається, що росіянам доводиться стояти в чергах за бензином по кілька діб на заправках. І невдоволення ситуацією, що склалася, часто виливається у стихійні несанкціоновані мітинги.
При цьому казахстанські ЗМІ повідомляють, що лише за останні два дні на кордоні було запобігано 61 спробі незаконного вивезення понад трьох тонн палива у додаткових баках та каністрах.
Одним із чинників, що сприяють зростанню контрабанди ПММ у Казахстані, вважають дефіцит палива в сусідній Росії, проте в країні наразі діє заборона на вивезення бензину, дизельного палива та низки нафтопродуктів, яку можуть продовжити ще на півроку.
Нагадаємо, що в Ялті у тимчасово окупованому Криму росіяни поки що можуть придбати бензин, але їм доведеться заплатити за нього 1000 руб./літр, тобто приблизно 560 грн/літр. При цьому місцевим жителям пальне продають майже вдвічі дешевше.
Також Фокус повідомляв, що в Росії загострюється паливна криза. Росіяни описують ситуацію як "апокаліптичну" і скаржаться, що "на коней пересідати не хочеться".