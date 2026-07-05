Как в "Форсаже": в России из-за дефицита бензина начали "брать на абордаж" бензовозы

В России совсем туго с бензином. В некоторых регионах местным жителям приходиться брать на абордаж цистерны с топливом.

Россияне ощущают значительный дефицит бензина, который наблюдается в стране в последнее время. Об этом сообщают в соцсетях.

Владельцы автомобилей идут на различные ухищрения и нарушения закона, чтобы раздобыть топливо для своего автомобиля. К примеру, россияне начали брать бензовозы на абордаж.

Нападение на бензовоз в России Фото: скриншот "Пират" забирается по лестнице на цистерну

В сети появились кадры, на которых молодой человек на полном ходу забирается на цистерну бензовоза по лестнице, почти полностью копируя сцену из фильма франшизы "Форсаж", в которой команда героя Вин Дизеля проводит захват автопоезда с топливом.

Вероятнее всего, действие с абордажем цистерны происходит в Новосибирской области.

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Кадр из кинофильма "Форсаж 4" Фото: скриншот

Также отмечается, что россиянам приходится стоять за бензином по несколько суток на заправках. И недовольство сложившейся ситуацией часто выливается в стихийные несанкционированные митинги.

В очереди за бензином на АЗС в России Фото: скриншот

При этом казахстанские СМИ сообщают, что только за последние два дня на границе пресекли 61 попытку незаконного вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

Контрабандист пытался вывезити бензин в багажнике автобуса Фото: скриншот

Одним из факторов, способствующих росту контрабанды ГСМ, в Казахстане считают дефицит топлива в соседней России, однако в стране сейчас действует запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и ряда нефтепродуктов, который могут продлить еще на полгода.

Напомним, в Ялте во временно оккупированном Крыму россияне пока еще могут купить бензин, но им придется заплатить за него по 1000 руб./литр, то есть примерно 560 грн/литр. При этом местным жителям топливо отпускают практически вдвое дешевле.

Также Фокус писал, что в России обостряется топливный кризис. Россияне описывают ситуацию как "апокалиптическую" и жалуются, что "на лошадей пересаживаться не хочется".