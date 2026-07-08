Над Аравійським морем таємничо зник колишній літак "Аерофлоту": хто був на борту

Літак Boeing 737 авіакомпанії K2 Airways зник неподалік від пакистанського порту Карачі. Він прямував з ОАЕ до Пакистану з невідомим вантажем на борту та п’ятьма членами екіпажу.

Поки що відомо небагато. У пілотів перервався зв’язок із диспетчерською службою, причому пілот скаржився на те, що літак почав трясти. Експерти вважають, що у нього виникли проблеми з системою керування з невідомої причини, повідомляє Mirror.

На борту перебувало п’ятеро осіб: Мохаммад Різван Ідріс (командир екіпажу), Файсал Мехмуд (другий пілот), Мухаммад Туфік Хан (оператор завантаження), Аріф Сіддікі (бортпровідник) та Мохаммад Хамід (бортпровідник). Який вантаж вони перевозили — невідомо.

Останнє повідомлення пілота вказує на те, що він, можливо, мав труднощі з керуванням літаком, оскільки описував його як такий, що "хитається або зависає". Термін "крен" використовується пілотами для опису нахилу літака з боку в бік. Неконтрольований крен може свідчити про серйозну проблему, таку як відмова системи управління польотом, сильна турбулентність, пошкодження конструкції, асиметрична підйомна сила або проблеми з двигуном.

Відео дня

Дані моніторингу Flightradar24 свідчать, що літак спочатку знизився, потім різко пішов вгору, а потім пішов у піке й зник з радарів.

Літак різко пішов у піке й зник Фото: Скриншот

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф висловив "глибоку скорботу та сум" з приводу того, що сталося, і доручив владі активізувати пошукові роботи.

Літаку Boeing 737-400 авіакомпанії K2 Airways 27 років, і він експлуатувався шістьма різними операторами.

Спочатку літак було поставлено російській компанії "Аерофлот" як пасажирський у 1999 році, а потім його експлуатувала індонезійська авіакомпанія "Гаруда". У 2012 році його переобладнали на вантажний літак для бельгійської авіакомпанії "ТНТ Ейрвейс".

Згідно з даними моніторингу повітряних суден, літак було виведено з експлуатації в червні 2023 року, і він простояв у Франції близько 10 місяців.

У квітні 2024 року ірландська компанія AerCap відновила працездатність літака, після чого знову відправила його на зберігання — спочатку до Джакарти, а потім до Карачі. Там він залишався майже шість місяців, перш ніж у грудні 2024 року був введений в експлуатацію авіакомпанією K2 Airways — приватною вантажною компанією з Пакистану, яка існує з 2017 року.

Якщо інформація про жертв підтвердиться, цей інцидент стане першою авіакатастрофою зі смертельними наслідками в Пакистані з 2020 року.

При цьому авіаційний експерт Імран Аслам заявив, що причина зникнення літака з радарів поки що незрозуміла.

Навіть якщо у літака відмовить двигун, він, як правило, продовжить плавати, а не різко знизиться, заявив Імран: "Я досі не можу зрозуміти, як літак так різко впав, замість того щоб плавати".

Нагадаємо, у той час, коли зник вантажний літак із Пакистану, США завдали ударів по цілях в Ірані.

У Тегерані вже пообіцяли завдати "нищівної відповіді" по цілях у Кувейті та Бахрейні.