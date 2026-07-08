Над Аравийским морем таинственно исчез бывший самолет "Аэрофлота": кто был на борту

Boeing 737 авиакомпании K2 Airways исчез недалеко от пакистанского порта Карачи. Он направлялся из ОАЭ в Пакистан с неизвестным грузом на борту и пятью членами экипажа.

Пока известно немного. У пилотов прервалась связь с диспетчерской службой, причем пилот жаловался на то, что самолет начало трясти. Эксперты считают, что у него начались проблемы с системой управления по неизвестной причине, сообщает Mirror.

На борту находились пять человек: Мохаммад Ризван Идрис (командир экипажа), Файсал Мехмуд (второй пилот), Мухаммад Туфик Хан (оператор погрузки), Ариф Сиддики (бортпроводник) и Мохаммад Хамид (бортпроводник). Какой груз они перевозили – неизвестно.

Последнее сообщение от пилота указывает на то, что он, возможно, испытывал трудности с управлением самолетом, поскольку описывал его как "качающийся или парящий". Термин "крен" используется пилотами для описания наклона самолета из стороны в сторону. Неконтролируемый крен может указывать на серьезную проблему, такую ​​как отказ системы управления полетом, сильная турбулентность, повреждение конструкции, асимметричная подъемная сила или проблемы с двигателем.

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Данные отслеживания Flightradar24 показывают, что самолет сначала снизился, потом резко пошел вверх, а потом ушел в пике и исчез с радаров.

Самолет резко ушел в пике и исчез Фото: Скриншот

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил "глубокую скорбь и печаль" по поводу произошедшего и поручил властям активизировать поисковые работы.

Самолету Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways 27 лет, и он эксплуатировался шестью разными операторами.

Первоначально самолет был поставлен российской компании "Аэрофлот" в качестве пассажирского в 1999 году, а затем эксплуатировался индонезийской авиакомпанией "Гаруда". В 2012 году он был переоборудован в грузовой самолет для бельгийской авиакомпании "ТНТ Эйрвейс".

Согласно данным отслеживания воздушных судов, самолет был выведен из эксплуатации в июне 2023 года и около 10 месяцев простоял во Франции.

В апреле 2024 года ирландская компания AerCap восстановила работоспособность самолета, после чего снова отправила его на хранение, сначала в Джакарту, а затем в Карачи. Там он оставался почти шесть месяцев, прежде чем в декабре 2024 года поступил в эксплуатацию в авиакомпании K2 Airways – частной грузовой компании из Пакистана, которая существует с 2017 года.

Если подтвердятся жертвы, этот инцидент станет первой смертельной авиакатастрофой в Пакистане с 2020 года.

При этом авиационный эксперт Имран Аслам заявил, что причина исчезновения самолета с радаров пока неясна.

Даже если у самолета откажет двигатель, он, как правило, продолжит планировать, а не резко снизится, заявил Имран: "Я до сих пор не могу понять, как самолет так резко упал, вместо того чтобы планировать".

Напомним, в то время, как исчез грузовой самолет из Пакистана, США нанесли удары по целям в Иране.

В Тегеране уже пообещали нанести "сокрушительный ответ" по целям в Кувейте и Бахрейне.