Авіакомпанія British Airways скасувала рейс через п'яних членів екіпажу

Рейс BA254 авіакомпанії British Airways, який мав вилетіти з міжнародного аеропорту в Бріджтауні, столиці Барбадосу, до лондонського аеропорту Хітроу у Великій Британії, днями було скасовано.

Причиною такого кроку стало те, що кілька членів екіпажу, які мали обслуговувати рейс, напилися в барі готелю, де вони зупинилися між перельотами, за кілька годин до вильоту, повідомляє Simple Flying.

Газета The Sun повідомляла, що члени екіпажу, які були причетні до інциденту, "влаштовували вечірку з горілкою та пивом", при цьому одну стюардесу знудило, а її колега-чоловік втратив свідомість.

Під час спілкування з іншими відвідувачами бару хтось із них представився співробітником авіакомпанії, і пильні громадяни зняли на відео, як вони продовжували пити.

З огляду на суворі правила в авіації щодо вживання алкоголю членами екіпажу, рішення про скасування всього рейсу було ухвалено з міркувань безпеки пасажирів та польоту, а також з метою дотримання нормативних вимог.

Відео дня

У зв’язку з неналежним поводженням членів екіпажу розпочато розслідування, а їх наразі відсторонено від польотів.

"Ми очікуємо від наших екіпажів дотримання найвищих стандартів і терміново розслідуємо цей інцидент", — йдеться у заяві British Airways.

Скільки людей зазнали збитків через скасування рейсу, не повідомляється, проте на цьому маршруті British Airways використовує літак Boeing 777-200ER місткістю 272 пасажири.

Що стосується правил, то як EASA, так і FAA заявляють, що між останнім вживанням алкоголю членами екіпажу та польотом має минути не менше 12 годин. Однак, з огляду на специфіку та критичну важливість безпеки польотів, завжди краще мати більш тривалу перерву, просто як запас міцності.

Хоча в деяких країнах допускається концентрація алкоголю в крові до 0,04 %, важливо зазначити, що EASA встановлює максимально допустиме значення до 0,02 %.

Окрім нормативного аспекту, існує також аспект, пов’язаний із безпекою польотів. Алкоголь може погіршити здатність до прийняття рішень, а також швидкість реакції членів екіпажу, що є особливо важливим для пілотів у разі необхідності швидких дій.

Крім того, через висоту, на якій літають комерційні борти, наявність алкоголю в крові може мати більш серйозні наслідки, такі як дезорієнтація членів екіпажу і навіть гіпоксія.

Нагадаємо, що в Канаді викрили пілота Boeing, який перевозив сотні людей без ліцензії.

Також повідомлялося, що пасажир видавав себе за пілота, щоб літати безкоштовно.