Авиакомпания British Airways отменила рейс из-за пьяных членов экипажа

Рейс BA254 компании British Airways, который должен был направляться из международного аэропорта в Бриджтауне, столицы Барбадосса, в лондонский аэропорт Хитроу в Великобритании, на днях отменили.

Причиной такого шага стало то, что несколько членов экипажа, которые должны были обслуживать полет, напились в баре отеля, где жили между перелетами, за несколько часов до вылета, сообщает Simple Flying.

Газета The Sun писала, что члены экипажа, участвовавшие в инциденте, "устраивали вечеринку с водкой и пивом", при этом однубортпроводница вырвало, а ее коллега-мужчина потерял сознание.

Во время общения с другими посетителями бара кто-то из них представился сотрудником авиакомпании, и их дальнейшие возлияния бдительные граждане записали на видео.

Учитывая строгие правила в авиации, касающиеся употребления алкоголя членами экипажа, решение об отмене всего рейса было принято на основе соображений безопасности пассажиров и полета, а также соблюдения нормативных требований.

Відео дня

По факту неподобающего поведения членов экипажа начато расследование, а они пока отстранены от полетов.

"Мы ожидаем от наших экипажей самых высоких стандартов и срочно расследуем этот инцидент", — говорится в заявлении British Airways.

Сколько человек понесли убытки из-за отмены рейса, не сообщается, однако на этом маршруте British Airways использует борт Boeing 777-200ER вместимостью 272 пассажира.

Что касается правил, то как EASA, так и FAA заявляют, что между последним употреблением алкоголя членами экипажа и полетом должен пройти не менее 12 часов. Однако, учитывая специфику и критическую важность безопасности полетов, всегда лучше иметь более длительный перерыв, просто в качестве запаса прочности.

Хотя в некоторых странах допускается концентрация алкоголя в крови до 0,04%, важно отметить, что EASA устанавливает максимально допустимое значение до 0,02%.

Помимо нормативного аспекта, существует также связанный с безопасностью полетов аспект. Алкоголь может ухудшить способность к принятию решений, а также скорость реакции членов экипажа, что особенно важно для пилотов, в случае необходимости быстрых действий.

Кроме того, из-за высоты, на которой летают коммерческие самолеты, наличие алкоголя в крови может иметь более серьезные последствия, такие как дезориентация членов экипажа и даже гипоксия.

Напомним, в Канаде разоблачили пилота Boeing, перевозившего сотни людей без лицензии.

Также сообщалось, что пассажир выдавал себя за пилота для бесплатных полетов.