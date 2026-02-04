Пассажир выдавал себя за пилота для бесплатных полетов: какие серьезные угрозы безопасности он разоблачил

По словам экспертов, мужчина, который для бесплатных полетов авиакомпаниями США выдавал себя за бортпроводника и пилота, подсветил серьезные проблемы безопасности. По данным следствия, обвиняемый иногда просил доступ к откидному сиденью в кабине пилотов.

О 33-летнем канадце Далласе Покорнике, который выдавал себя за пилота и бортпроводника для бесплатных полетов, пишет Business Insider. По информации из обвинительного акта, с 2020 по 2024 год он якобы использовал поддельный идентификационный бейдж, созданный на основе документов его бывшего работодателя, чтобы получать бесплатные билеты на рейсы трех авиакомпаний США со штаб-квартирами в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте.

Журналисты отметили, что большинство авиакомпаний позволяют своим экипажам и другим сотрудникам летать бесплатно или с большой скидкой, если на борту есть свободное место.

В судебных документах указано, что Покорник иногда просил пустить его на откидное видение в кабине пилотов, однако не уточняется, имел ли он когда-нибудь туда доступ.

В Министерстве юстиции отметили, что действия Покорника говорят о том, что несколько перевозчиков могли обойти несколько мер безопасности, в частности проверку удостоверений личности авиакомпании, проверку полномочий в аэропорту и процедуры посадки только для экипажа.

Мужчина выдавал себя за пилота: какие угрозы это несет

Авиационный аналитик Генри Хартевельдт отметил, что этот инцидент нужно воспринимать серьезно, поскольку в этом мог увидеть лазейку потенциальный террорист. Дело Покорника указывает на слабые места в системах проверки авиакомпаний, которые в значительной степени зависят от взаимного доверия между перевозчиками, чтобы гарантировать, что только активные, проверенные члены экипажа получают привилегии и полномочия. По словам эксперта, персонал должен был несколько раз ненадлежащим образом проверить документы Покорника, и остается неясным, как обвиняемый последовательно получал посадочные документы для прохождения контроля безопасности.

Пилот авиакомпании в отставке Марк Стивенс отметил, что особое беспокойство вызывает просьба Покорника сесть в кабине пилотов.

"Если член экипажа другой авиакомпании хотел сесть в мою кабину пилотов, он должен был предоставить мне свою лицензию пилота, значок компании и действительную медицинскую справку. Ему пришлось бы продумать все это; вот почему это так меня смущает", — сказал Стивенс.

Журналисты напомнили, что в октябре 2023 года пилот Alaska Airlines, находясь вне службы, сидел в откидном сиденье кабины самолета Horizon Air, и во время кризиса психического здоровья попытался выключить двигатели во время полета. Его смог задержать экипаж, поэтому борт безопасно приземлился.

"Авиакомпании должны быть благодарны за то, что эти слабые места были обнаружены относительно безвредным способом, но должны быть обеспокоены тем, что эти слабые места вообще существуют. Агентства безопасности должны спросить Покорника, как он это сделал; его опыт может помочь предотвратить повторение подобных нарушений", — сказал Хартевельдт.

Напомним, СМИ рассказывали о 33-летнем жителе Торонто Далласе Покорнике, который летал бесплатно годами, выдавая себя за пилота, 22 января. С 2017 до 2019 года он действительно работал бортпроводником, и после увольнения начал использовать поддельные удостоверения для бесплатных перелетов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов. Кроме того, возможен срок условного надзора после освобождения.

