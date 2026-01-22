Поддержите нас UA
Мужчина летал бесплатно годами, выдавая себя за пилота: ему грозит до 20 лет за решеткой

Мужчина из Канады бесплатно летал по миру выдавая себя за пилота и бортпроводника
Даллас Покорник ранее действительно работал бортпроводником | Фото: Facebook

В Канаде разгорается громкое дело о масштабном авиационном мошенничестве. 33-летнего жителя Торонто обвиняют в том, что он годами получал бесплатные авиабилеты, представляясь пилотом и бортпроводником крупных авиакомпаний.

По данным американской прокуратуры, мужчина по имени Даллас Покорник, ранее действительно работавший бортпроводником, решил воспользоваться профессиональными привилегиями после увольнения. Об этом пишет Unilad.

Как работала мошенническая схема

С 2017 по 2019 год он работал в неназванной авиакомпании из Канады, а затем, как утверждается, начал использовать поддельные удостоверения личности и служебные данные.

Следствие считает, что это позволило ему получить сотни бесплатных перелетов от трех американских авиакомпаний. Более того, канадец якобы запрашивал место в кабине пилотов, что является привилегией, предназначенной исключительно для действующих летчиков и членов экипажа. Отсутствие летного удостоверения не помешало мужчине провернуть такое дерзкое проникновение в зону ограниченного доступа.

Мужчину из Канады, выдававшего себя за пилота, арестовали
Даллас Покорник успел совершить сотни бесплатных перелетов
Фото: Facebook

Издание отмечает, что пока не установлено, находился ли он на самом деле в кабине самолета во время перелетов.

Что грозит обвиняемому

В октябре прошлого года подозреваемого задержали в Панаме, после чего экстрадировали в США. Во вторник, 20 января, Покорник официально заявил о своей невиновности по обвинению в электронном мошенничестве.

Если суд признает канадца виновным, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, штраф до 250 тысяч долларов, а также возможный срок условного надзора после освобождения.

Мужчина выдавший себя за пилота во время бесплатного перелета от американской авиакомпании
История уже вызвала ассоциации с культовым фильмом "Поймай меня, если сможешь"
Фото: Facebook

Хотя в обвинительных документах не называются конкретные авиакомпании, указано, что они базируются в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уэрт. По версии следствия, именно Покорник был ключевым организатором схемы, которая действовала около четырех лет.

Похожие случаи

История уже вызвала ассоциации с культовым фильмом "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Более того, следователи отмечают сходство дела с другим громким случаем. Ранее гражданин США Тирон Александр в течение шести лет выдавал себя за сотрудника авиакомпаний и совершил более 120 бесплатных перелетов, за что был осужден в 2024 году.

