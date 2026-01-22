Мужчина летал бесплатно годами, выдавая себя за пилота: ему грозит до 20 лет за решеткой
В Канаде разгорается громкое дело о масштабном авиационном мошенничестве. 33-летнего жителя Торонто обвиняют в том, что он годами получал бесплатные авиабилеты, представляясь пилотом и бортпроводником крупных авиакомпаний.
По данным американской прокуратуры, мужчина по имени Даллас Покорник, ранее действительно работавший бортпроводником, решил воспользоваться профессиональными привилегиями после увольнения. Об этом пишет Unilad.
Как работала мошенническая схема
С 2017 по 2019 год он работал в неназванной авиакомпании из Канады, а затем, как утверждается, начал использовать поддельные удостоверения личности и служебные данные.
Следствие считает, что это позволило ему получить сотни бесплатных перелетов от трех американских авиакомпаний. Более того, канадец якобы запрашивал место в кабине пилотов, что является привилегией, предназначенной исключительно для действующих летчиков и членов экипажа. Отсутствие летного удостоверения не помешало мужчине провернуть такое дерзкое проникновение в зону ограниченного доступа.
Издание отмечает, что пока не установлено, находился ли он на самом деле в кабине самолета во время перелетов.
Что грозит обвиняемому
В октябре прошлого года подозреваемого задержали в Панаме, после чего экстрадировали в США. Во вторник, 20 января, Покорник официально заявил о своей невиновности по обвинению в электронном мошенничестве.
Если суд признает канадца виновным, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, штраф до 250 тысяч долларов, а также возможный срок условного надзора после освобождения.
Хотя в обвинительных документах не называются конкретные авиакомпании, указано, что они базируются в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уэрт. По версии следствия, именно Покорник был ключевым организатором схемы, которая действовала около четырех лет.
Похожие случаи
История уже вызвала ассоциации с культовым фильмом "Поймай меня, если сможешь" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Более того, следователи отмечают сходство дела с другим громким случаем. Ранее гражданин США Тирон Александр в течение шести лет выдавал себя за сотрудника авиакомпаний и совершил более 120 бесплатных перелетов, за что был осужден в 2024 году.
Ранее Фокус сообщал, что:
- Бывшая стюардесса раскрыла темную сторону своей работы, из-за которой ее могут уволить. По ее словам, за малейшие "отклонения", от прыщей до пары лишних килограммов, сотрудников могут временно отстранять от полетов.
- Пилот удивил соцсети своей зарплатой. По его словам, она сильно зависит от авиакомпании, типа самолета, маршрутов и налета часов, поэтому реальная картина часто оказывается совсем иной.
Также стало известно, что последние слова пилотов раскрыли правду о крушении самолета. Аудиозапись вновь привлекла внимание к одной из самых трагических авиакатастроф в истории США.