Чоловік літав безкоштовно роками, видаючи себе за пілота: йому загрожує до 20 років за ґратами

У Канаді розгорається гучна справа про масштабне авіаційне шахрайство. 33-річного жителя Торонто звинувачують у тому, що він роками отримував безплатні авіаквитки, представляючись пілотом і бортпровідником великих авіакомпаній.

За даними американської прокуратури, чоловік на ім'я Даллас Покорнік, який раніше дійсно працював бортпровідником, вирішив скористатися професійними привілеями після звільнення. Про це пише Unilad.

Як працювала шахрайська схема

З 2017 до 2019 року він працював у неназваній авіакомпанії з Канади, а потім, як стверджується, почав використовувати підроблені посвідчення особи та службові дані.

Слідство вважає, що це дозволило йому отримати сотні безплатних перельотів від трьох американських авіакомпаній. Ба більше, канадець нібито запитував місце в кабіні пілотів, що є привілеєм, призначеним винятково для чинних льотчиків і членів екіпажу. Відсутність льотного посвідчення не завадила чоловікові провернути таке зухвале проникнення в зону обмеженого доступу.

Даллас Покорнік встиг здійснити сотні безкоштовних перельотів Фото: Facebook

Видання зазначає, що поки не встановлено, чи перебував він насправді в кабіні літака під час перельотів.

Що загрожує обвинуваченому

У жовтні минулого року підозрюваного затримали в Панамі, після чого екстрадували до США. У вівторок, 20 січня, Покорник офіційно заявив про свою невинуватість за обвинуваченням в електронному шахрайстві.

Якщо суд визнає канадця винним, чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі, штраф до 250 тисяч доларів, а також можливий термін умовного нагляду після звільнення.

Історія вже викликала асоціації з культовим фільмом "Спіймай мене, якщо зможеш" Фото: Facebook

Хоча в обвинувальних документах не називаються конкретні авіакомпанії, зазначено, що вони базуються в Гонолулу, Чикаго і Форт-Верт. За версією слідства, саме Покорник був ключовим організатором схеми, яка діяла близько чотирьох років.

Схожі випадки

Історія вже викликала асоціації з культовим фільмом "Злови мене, якщо зможеш" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Ба більше, слідчі відзначають схожість справи з іншим гучним випадком. Раніше громадянин США Тірон Александр протягом шести років видавав себе за співробітника авіакомпаній і здійснив понад 120 безплатних перельотів, за що був засуджений 2024 року.

