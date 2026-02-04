Пасажир видавав себе за пілота для безплатних польотів: які серйозні загрози безпеці він викрив

За словами експертів, чоловік, який для безплатних польотів авіакомпаніями США видавав себе за бортпровідника та пілота, викрив серйозні проблеми безпеки. За даними слідства, обвинувачений іноді просив доступ до відкидного сидіння в кабіні пілотів.

Про 33-річного канадця Далласа Покорніка, який видавав себе за пілота та бортпровідника для безплатних польотів, пише Business Insider. За інформацією з обвинувального акту, з 2020 по 2024 рік він нібито використовував підроблений ідентифікаційний бейдж, створений на основі документів його колишнього роботодавця, щоб отримувати безплатні квитки на рейси трьох авіакомпаній США зі штаб-квартирами в Гонолулу, Чикаго та Форт-Ворті.

Журналісти зазначили, що більшість авіакомпаній дозволяють своїм екіпажам й іншим співробітникам літати безплатно чи з великою знижкою, якщо на борту є вільне місце.

В судових документах зазначено, що Покорнік іноді просив пустити його на відкидне видіння в кабіні пілотів, проте не уточнюється, чи він коли небудть мав туди доступ.

В Міністерстві юстиції зауважили, що дії Покорніка говорять про те, що кілька перевізників могли обійти кілька заходів безпеки, зокрема перевірку посвідчень особи авіакомпанії, перевірку повноважень в аеропорту та процедури посадки лише для екіпажу.

Чоловік видавав себе за пілота: які загрози це несе

Авіаційний аналітик Генрі Хартевельдт наголосив, що цей інцидент потрібно сприймати серйозно, оскільки в цьому міг побачити лазівку потенційний терорист. Справа Покорніка вказує на слабкі місця в системах перевірки авіакомпаній, які значною мірою залежать від взаємної довіри між перевізниками, щоб гарантувати, що лише активні, перевірені члени екіпажу отримують привілеї та повноваження. За словами експерта, персонал мав кілька разів неналежно перевірити документи Покорніка, та лишається неясним, як обвинувачений послідовно отримував посадкові документи для проходження контролю безпеки.

Пілот авіакомпанії у відставці Марк Стівенс зазначив, що особливе занепокоєння викликає прохання Покорніка сісти в кабіні пілотів.

"Якщо член екіпажу іншої авіакомпанії хотів сісти в мою кабіну пілотів, він мав надати мені свою ліцензію пілота, значок компанії та дійсну медичну довідку. Йому довелося б продумати все це; ось чому це так мене бентежить", — сказав Стівенс.

Журналісти нагадали, що у жовтні 2023 року пілот Alaska Airlines, перебуваючи поза службою, сидів у відкидному сидінні кабіни літака Horizon Air, та під час кризи психічного здоров'я спробував вимкнути двигуни під час польоту. Його зміг затримати екіпаж, тож борт безпечно приземлився.

"Авіакомпанії повинні бути вдячні за те, що ці слабкі місця були виявлені у відносно нешкідливий спосіб, але повинні бути стурбовані тим, що ці слабкі місця взагалі існують. Агентства безпеки повинні запитати Покорніка, як він це зробив; його досвід може допомогти запобігти повторенню подібних порушень", — сказав Хартевельдт.

Нагадаємо, ЗМІ розповідали про 33-річного жителя Торонто Далласа Покорніка, який літав безкоштовно роками, видаючи себе за пілота, 22 січня. З 2017 до 2019 року він дійсно працював бортпровідником, та після звільнення почав використовувати підроблені посвідчення для безплатних перельотів. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів. Крім того, можливий термін умовного нагляду після звільнення.

В грудні 2025 року пілот здивував соцмережі своєю зарплатою. Він розповів, що його дохід за рік перевищує 450 тисяч доларів.