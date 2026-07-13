Смерть Ліндсі Грема: офіс сенатора назвав ймовірну причину

Сенатор США Ліндсі Грем, один із найближчих соратників президента Дональда Трампа в Конгресі, який багато подорожував світом, виступаючи за більш жорстку зовнішню політику США, зокрема й щодо Росії, помер від природних причин.

71-річний сенатор Ліндсі Грем помер від розриву аорти, згідно з попереднім висновком судово-медичної експертизи, опублікованим його офісом, повідомляє АР.

Розрив внутрішньої стінки аорти, який називають розшаруванням аорти, був пов’язаний із затвердінням артерій Грема. Офіційну причину смерті буде встановлено після проведення токсикологічних та мікроскопічних досліджень.

Грем, видатний республіканець із Південної Кароліни та колишній юрист ВПС, який пропрацював у Конгресі понад тридцять років, відсвяткував свій 71-й день народження всього за два дні до смерті в суботу ввечері. Спочатку його офіс повідомив, що він помер від "короткочасної та раптової хвороби".

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Сенатор Ліндсі Грем помер у віці 71 року

Президент США Дональд Трамп, який часто спілкувався з Гремом, сказав, що той був "як член родини. Це дуже важко".

У ефірі програми "Meet the Press" на каналі NBC він розповів, що Грем зателефонував йому в суботу ввечері після повернення з поїздки до України і "звучав трохи втомленим, але чудово". Президент США наказав приспустити прапори по всій країні до вечора наступної суботи.

Ліндсі Грем, відомий прихильник жорсткої зовнішньої політики США, був однією з найвпливовіших постатей у Вашингтоні в галузі міжнародних справ і консультував Трампа з таких питань, як війни з Росією та військова операція в Ірані. 10 липня Грем оголосив про досягнення угоди з адміністрацією Трампа щодо впровадження пакету санкцій проти Росії.

Будучи головою бюджетного комітету Сенату, Грем також відігравав центральну роль під час другого терміну Трампа, коли республіканці просували важливі законопроекти, голосуючи за партійною лінією, при цьому зберігаючи незначну більшість у палаті — 53 голоси проти 47.

Згідно із законами Південної Кароліни, губернатор-республіканець Генрі Макмастер призначить тимчасового наступника Грема, який у листопаді балотувався на п’ятий термін. Нового кандидата буде обрано на спеціальних попередніх виборах, які мають відбутися протягом кількох тижнів після виникнення вакансії. Переможець загальних виборів у листопаді розпочне свій повний шестирічний термін у січні.

Сенатор Ліндсі Грем — непрості стосунки з Трампом та факти з біографії

У Грема були тісні й непрості стосунки з Трампом. Грем, обраний до Сенату у 2002 році після роботи в Палаті представників, тривалий час просував політику активного військового втручання США та сильної національної оборони, що в наступні роки призвело до його розбіжностей із дедалі сильнішим ізоляціоністським крилом його партії.

Згодом Грем став широко відомим завдяки своїм тісним зв’язкам із Трампом, проти якого сенатор недовго балотувався на посаду президента у 2016 році.

Ліндсі Грем критикував Дональда Трампа, заявляючи, що той "непридатний для посади президента", особливо після того, як Трамп негативно відгукувався про сенатора Джона Маккейна, який був другом Грема. Однак після перемоги Трампа на президентських виборах Грем суттєво змінив свою позицію і став одним із його головних союзників — часто спілкувався з ним і регулярно з’являвся на полі для гольфу поруч із президентом.

У 2018 році Грем пояснив свій поворот тим, що Маккейн навчив його, що країна має рухатися вперед після виборів, а це означає, що "він має обов’язок" допомагати президенту.

Грем був захисником Трампа під час двох процедур імпічменту президента під час його першого терміну. Але після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року Грем, здавалося, порвав із Трампом, заявивши, що "з нього досить", але коли той повернувся до Білого дому, знову став його союзником.

Ліндсі Грем вирізнявся в Сенаті своїм впливом не лише на Трампа, а й на своїх колег-республіканців, які знали про його здатність інколи впливати на хід думок президента. Він також був відомий своїм почуттям гумору, яке часто використовував для розрядки напруженості.

43-й президент-республіканець Джордж Буш-молодший зазначив, що Грем "розумів, як влаштований світ", і "був доброю та веселою людиною, яка любила нашу країну і любила їй служити".

Грем часто розповідав про своє скромне походження, про те, як він виріс у підсобці бару в Південній Кароліні та допомагав виховувати свою сестру Дарлін після того, як його батьки померли у молодому віці. Грем не був одружений і не мав дітей.

Ліндсі Грем та його ставлення до України й війни в Ірані

Зовнішня політика завжди була в центрі уваги Грема. І війні в Україні він приділяв максимум уваги. Президент Володимир Зеленський зазначав, що Ліндсі був "справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим".

Ліндсі Грем і Володимир Зеленський Фото: Офис президента

Він також був одним із головних прихильників війни Трампа в Ірані, роками виступаючи за пряму конфронтацію між Вашингтоном і Тегераном. Грем продовжував захищати Трампа цього літа, навіть коли багато хто з його колег-республіканців ставили під сумнів попередню угоду про припинення вогню, укладену в червні, яка, на їхню думку, могла б призвести до надходження мільярдів доларів до Ірану.

"Я б волів спробувати досягти угоди дипломатичним шляхом, ніж знімати це питання з порядку денного", — сказав Грем щодо меморандуму про взаєморозуміння між Трампом і Тегераном.

Завдяки своїм закордонним візитам Грем добре познайомився з десятками світових лідерів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Грем розуміє нерозривний зв'язок між безпекою Ізраїлю та Сполучених Штатів.

"Ізраїль втратив одного зі своїх найвидатніших друзів. Америка втратила великого патріота. Я втратив улюбленого друга", — сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше "Фокус" висунув припущення щодо того, що станеться із законопроектом Ліндсі Грема про "пекельні санкції проти Росії" після його смерті.

А в США вже висловили припущення, що до смерті Ліндсі Грема причетна Росія.