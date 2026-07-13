Смерть Линдси Грэма: офис сенатора озвучил вероятную причину

Сенатор США Линдси Грэм, один из ближайших союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе, который много путешествовал по миру, выступая за более жесткую внешнюю политику США, в том числе и в отношении России, умер по естественным причинам.

71-летний сенатор Линдси Грэм скончался от разрыва аорты, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, опубликованному его офисом, сообщает АР.

Разрыв внутренней стенки аорты, называемый расслоением аорты, был связан с затвердением артерий Грэма. Официальная причина смерти будет установлена ​​после токсикологических и микроскопических исследований.

Грэм, видный республиканец из Южной Каролины и бывший юрист ВВС, проработавший в Конгрессе более тридцати лет, отметил свой 71-й день рождения всего за два дня до смерти в субботу вечером. Первоначально его офис сообщил, что он скончался от "кратковременной и внезапной болезни".

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Сенатор Линдси Грэм умер в 71 год

Президент США Дональд Трамп, который часто общался с Грэмом , сказал, что тот был "как член семьи. Это очень тяжело".

В эфире программы "Meet the Press" на канале NBC он рассказал, что Грэм позвонил ему в субботу вечером после возвращения из поездки в Украину и "звучал немного устало, но отлично". Президент США распорядился приспустить флаги по всей стране до вечера следующей субботы.

Линдси Грэм, известный сторонник жесткой внешней политики США, был одной из самых влиятельных фигур в Вашингтоне в международных делах и консультировал Трампа по таким вопросам, как войны с Россией и военная операция в Иране. 10 июля Грэм объявил о достижении соглашения с администрацией Трампа о продвижении пакета санкций против России .

Будучи председателем бюджетного комитета Сената, Грэм также играл центральную роль во время второго срока Трампа, когда республиканцы продвигали важные законопроекты, голосуя по партийной линии, при этом сохраняя незначительное большинство в палате — 53 голоса против 47.

Согласно законам Южной Каролины, губернатор-республиканец Генри Макмастер назначит временного преемника Грэму, который в ноябре баллотировался на пятый срок. Новый кандидат будет выбран на специальных предварительных выборах, которые должны состояться в течение нескольких недель после возникновения вакансии. Победитель всеобщих выборов в ноябре начнет свой полный шестилетний срок в январе.

Сентор Линдси Грэм – непростые отношения с Трампом и факты из биографии

У Грэма были близкие и непростые отношения с Трампом. Грэм, избранный в Сенат в 2002 году после работы в Палате представителей, долгое время продвигал политику активного военного вмешательства США и сильной национальной обороны, что в последующие годы привело к его разногласиям с растущим изоляционистским крылом его партии.

Со временем Грэм стал широко известен своими тесными связями с Трампом, против которого сенатор недолгое время баллотировался на пост президента в 2016 году.

Линдси Грэм критиковал Дональда Трампа, говоря, что он "непригоден для поста президента", особенно после того, как Трамп плохо отзывался о сенаторе Джоне Маккейне, который был другом Грэма. Однако после победы Трампа на президентских выборах Грэм значительно изменил свою позицию и стал одним из его главных союзников — часто общался с ним и регулярно появлялся на поле для гольфа рядом с президентом.

В 2018 году Грэм объяснил свой поворот тем, что Маккейн научил его тому, что страна должна двигаться вперед после выборов, а это значит, что "у него есть обязанность" помогать президенту.

Грэм был защитником Трампа во время двух процедур импичмента президента в первый срок. Но после нападения на Капитолий 6 января 2021 года Грэм, казалось, порвал с Трампом, заявив, что "с него хватит", но когда тот вернулся в Белый дом, снова стал его союзником.

Линдси Грэм был уникален в Сенате своим влиянием не только на Трампа, но и на своих коллег-республиканцев, которые знали о его способности порой влиять на ход мыслей президента. Он также был известен своим чувством юмора, которое часто использовал для разрядки напряженности.

43-й президент-республиканец Джордж Буш-младший сказал, что Грэм "понимал, как устроен мир" и "был добрым и веселым человеком, который любил нашу страну и любил служить ей".

Грэм часто рассказывал о своем скромном происхождении, о том, как он вырос в подсобке бара в Южной Каролине и помогал воспитывать свою сестру Дарлин после того, как его родители умерли в раннем возрасте. Грэм не был женат и не имел детей.

Линдси Грэм и его отношение к Украине и войне в Иране

Внешняя политика всегда была в центре внимания Грэма. И войне в Украине он уделял максимум внимания. Президент Владимир Зеленский говорил, что Линдси был "истинным защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее".

Линдси Грэм и Владимир Зеленский Фото: Офіс президента

Он также был одним из главных сторонников войны Трампа в Иране, годами выступая за прямую конфронтацию между Вашингтоном и Тегераном. Грэм продолжал защищать Трампа этим летом, даже когда многие из его коллег-республиканцев ставили под сомнение предварительное соглашение о прекращении огня, заключенное в июне, которое, по их опасениям, могло бы отправить миллиарды долларов в Иран.

"Я бы предпочел попытаться достичь соглашения дипломатическим путем, чем снимать этот вопрос с повестки дня", — сказал Грэм о меморандуме о взаимопонимании Трампа с Тегераном.

Благодаря своим иностранным визитам Грэм стал хорошо знаком десяткам мировых лидеров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Грэм понимает неразрывную связь между безопасностью Израиля и Соединенных Штатов.

"Израиль потерял одного из своих величайших друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял любимого друга", — сказал Нетаньяху.

Напомним, ранее Фокус предполагал, что случится с законопроектом Линдси Грэма об "адских санкциях для России" после его смерти.

А в США уже предположили, что к смерти Линдси Грэма причастна Россия.