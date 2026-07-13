У Варшаві напали на спортсменку Олександру Герасименю, яка втекла від режиму Лукашенка

Багаторазову чемпіонку світу та Європи з плавання вдарив по голові невідомий чоловік прямо в центрі Варшави.

Про інцидент із спортсменкою з Білорусі повідомила головна редакторка сайту Charter97 Наталія Радіна. За її словами, Олександра Герасименя жодним чином не провокувала нападника, вона просто йшла у своїх справах.

"На мою подругу Олександру Герасименю, відому білоруську спортсменку, чемпіонку світу з плавання, напали прямо в центрі Варшави. На автобусному вокзалі Warszawa Zachodnia, куди Саша приїхала у справах вранці 10 липня, до неї зі спини підійшов невідомий чоловік років 35 і вдарив кулаком по голові", — розповіла Радіна.

За словами журналістки, чоловік не промовив ані слова й одразу ж пішов, а Олександра від шоку та болю не відразу зрозуміла, що сталося.

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"Не було до кого звернутися по допомогу, люди поспішали на свої рейси й навіть не звернули уваги на те, що сталося. А Саша, коли прийшла до тями, поїхала в поліцію", — розповіла Радіна, яка приїхала до подруги вже у відділення поліції, де та дала свідчення й розповіла про те, що сталося.

Однак співробітники поліції повідомили, що знайти злочинця досить складно: не факт, що подія потрапила на камери, невідомо, якої якості буде зображення, якщо все-таки буде відеозапис, і, зрештою, можливо, цієї людини не буде в поліцейській базі даних.

"Якщо ж його знайдуть, навряд чи його посадять, оскільки, якщо травми не важкі й не помітні, то це вважається дрібним хуліганством", — підсумувала Радіна.

Олександра Герасименя розповіла, що перебуває у шоці від того, що сталося: "Не уявляла, що таке може статися у Варшаві при денному світлі, серед такого скупчення людей і, сподіваюся, під наглядом камер спостереження. Не знаю, що сталося, але сподіваюся, що польська влада розбереться в ситуації, і винний понесе покарання".

Плавчиня Олександра Герасименя — що відомо

Олександра Герасименя, білоруська плавчиня, триразова призерка Олімпійських ігор. У 2020 році стала на бік протестувальників проти фальсифікацій виборів у Білорусі. 18 серпня 2020 року вона підписала відкритий лист білоруських спортсменів із вимогою зупинити насильство в країні.

У жовтні 2020 року Герасименя виїхала до України, де очолила Фонд спортивної солідарності, який допомагав спортсменам, що підтримали протести. У 2022 році вона переїхала до Варшави, де розпочала заняття з плавання. У грудні 2022 року спортсменку заочно засудили в Білорусі до 12 років ув’язнення, а її майно було конфісковано. У Польщі спортсменка отримала політичний притулок.

У 2024 році Рада Білоруської Народної Республіки нагородила Олександру Герасименю медаллю ордена "Погоня".

Нагадаємо, що в Польщі посилилися напади на іноземців, переважно на українців. Так, лише минулих вихідних чоловік напав на 12-річну дівчинку в автобусі.

А 7 липня у Варшаві розгромили місцевий магазин Las Rąk: співробітниця протестувала проти антиукраїнських гасел на мітингу.