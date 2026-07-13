В Варшаве напали на спортсменку Александру Герасименю, которая сбежала от режима Лукашенко

Многократную чемпионку мира и Европы по плаванию ударил по голове неизвестный мужчина прямо в центре Варшавы.

Об инциденте с спортсменкой из Беларуси сообщила главный редактор сайта Charter97 Наталья Радина. По ее словам, Александра Герасименя никак не провоцировала агрессора, она просто шла по своим делам.

"На мою подругу Александру Герасименю, известную белорусскую спортсменку, чемпионку мира по плаванию, напали прямо в центре Варшавы. На автобусном вокзале Warszawa Zachodnia, куда Саша приехала по делам утром 10 июля, к ней со спины подошел неизвестный мужчина лет 35 и ударил кулаком по голове", - рассказала Радина.

По словам журналистки, мужчина не произнес ни единого слова и сразу же ушел, а Александра от шока и боли не сразу поняла, что случилось.

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"Звать на помощь было некого, люди торопились на свои рейсы и даже не обратили внимания на произошедшее. Саша же, когда пришла в себя, поехала в полицию", - рассказала Радина, которая приехала к подруге уже в отделение полиции, где она дала показания и рассказала о произошедшем.

Но сотрудники полиции сообщили, что найти преступника довольно сложно: не факт, что произошедшее попало на камеры, неизвестно какого качество будет изображение, если все же будет видеозапись, и, в конце концов, возможно, этого человека не будет в полицейской картотеке.

"Если же его найдут, вряд ли посадят, поскольку, если травмы не тяжелые и не видимые, то это считается мелким хулиганством", - резюмировала Радина.

Александра Герасименя рассказала, что в шоке от того, что случилось: "Не представляла, что подобное может произойти в Варшаве при дневном свете, таком скоплении людей и, я надеюсь, рабочих камерах. Не знаю, что произошло, но надеюсь, что польские власти разберутся и человек понесет наказание".

Пловчиха Александра Герасименя – что известно

Александра Герасименя, белорусская пловчиха, трехкратная призерка Олимпийских игр. В 2020 году встала на сторону протестующих против фальсификаций выборов в Беларуси. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием остановить насилие в стране.

В октябре 2020 года Герасименя выехала в Украину, где возглавила Фонд спортивной солидарности, который помогал спортсменам, поддержавшим протесты. В 2022 переехала в Варшаву, где запустила занятия по плаванию. В декабре 2022 года спортсменка была заочно приговорена в Беларуси к 12 годам заключения, а ее имущество было конфисковано. В Польше спортсменка получила политическое убежище.

В 2024 году Рада Белорусской Народной Республики наградила Александру Герасименю Медалью ордена Погони.

Напомним, в Польше активизировались нападения на иностранцев, главным образом на украинцев. Так, только на минувших выходных мужчина напал на 12-летнюю девочку в автобусе.

А 7 июля в Варшаве разгромили местный магазин Las Rąk: сотрудница протестовала против антиукраинских лозунгов на митинге.