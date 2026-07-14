Смерть Ліндсі Грема видається підозрілою: однопартійці вимагають звіту від ФБР

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) раптово помер у віці 71 року. Розслідуванням займається ФБР, через що колеги-республіканці покійного сенатора сумніваються, що його смерть сталася з природних причин.

ЗМІ вже повідомили, що Ліндсі Грем помер від розшарування аорти, пов’язаного з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Результати остаточної аутопсії поки що невідомі. І сенатор-республіканець Джон Корнін додав свій голос до зростаючої кількості теорій змови щодо його раптової смерті, повідомляє Daily Beast.

11 липня ввечері співробітники швидкої допомоги відреагували на повідомлення про серцевий напад у будинку Грема у Вашингтоні, округ Колумбія, всього через кілька годин після того, як сенатор повернувся з поїздки в Україну й оголосив про пакет "пекельних санкцій" проти Росії.

Лора Лумер, блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа, однією з перших заявила, що смерть Грема їй здається підозрілою: "Вчора Ліндсі Грем був в Україні... і закликав до посилення санкцій проти Росії та пообіцяв посилення підтримки України з боку США. Через день Ліндсі Грем мертвий. Необхідно провести розслідування!"

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Тепер і сенатор Джон Корнін хоче отримати відповіді на питання щодо смерті Грема. Він заявив, що хоче ознайомитися з токсикологічним звітом щодо смерті Грема, "щоб виключити будь-які версії про насильницьку смерть" і спростувати теорії, що з’явилися в інтернеті після його смерті.

"Я бачив попередній діагноз — розшарування аорти, що, звісно, жахливо, і, очевидно, це могло стати причиною його смерті, — але, з огляду на те, де він перебував і за що виступав, я думаю, нам просто слід з’ясувати всі ці питання, подивившись, що покажуть токсикологічні звіти", — сказав Корнін.

Крім того, новий візит ФБР до будинку Грема підігріває питання щодо раптової смерті сенатора. Видання Daily Beast звернулося до ФБР за коментарями, але у відомстві поки що не відповіли, чому розслідування триває, якщо смерть сенатора визнано природною. А в соцмережах тим часом продовжують висувати теорії змови, заявляючи, що це "більше схоже на зачистку, ніж на розслідування".

Ці події відбулися на тлі того, що молодша сестра Грема, Дарлін Грем Нордон, була призначена на решту терміну повноважень свого старшого брата в Сенаті до січня, оскільки Республіканська партія поспішає захистити свою хитку більшість.

Ліндсі Грем, багаторічний сенатор і один із найближчих друзів президента США по грі в гольф, ніколи не був одружений і не мав власної сім’ї.

Однак він був надзвичайно близький зі своєю сестрою, ставши її законним опікуном після того, як їхні батьки померли один за одним: мати від лімфоми Ходжкіна, а незабаром після цього й батько від серцевого нападу. Дарлін тоді було всього 13 років, а Грему щойно виповнилося 22.

Грем помер після того, що його офіс назвав "короткочасною та раптовою хворобою". Співчуття негайно надійшли від усієї Республіканської партії, причому Трамп сам очолив цей процес, назвавши сенатора одним із найвидатніших людей, яких він знав.

Практично миттєво в інтернеті почали з’являтися теорії змови, підживлені дописом директора ФБР Кеша Пателя, у якому йшлося про те, що "ФБР надає допомогу місцевій владі та забезпечило всі необхідні ресурси".

Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло , що смерть Ліндсі Грема спонукала Конгрес ухвалити законопроект про санкції проти Росії.

Також ми розповідали про теорії змови, пов’язані зі смертю сенатора Грема.