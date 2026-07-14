Смерть Линдси Грэма кажется подозрительной: однопартийцы требуют отчета ФБР

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) внезапно скончался в возрасте 71 года. Расследованием занимается ФБР, из-за чего коллеги-республиканцы покойного сенатора сомневаются, что его смерть случилась по естественным причинам.

СМИ уже сообщили, что Линдси Грэм скончался от расслоения аорты, связанного с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Результаты окончательной аутопсии пока не известны. И сенатор-республиканец Джон Корнин добавил свой голос к растущему числу теорий заговора по поводу его внезапной смерти, сообщает Daily Beast.

11 июля вечером сотрудники скорой помощи отреагировали на сообщение о сердечном приступе в доме Грэма в Вашингтоне, округ Колумбия, всего через несколько часов после того, как сенатор вернулся из поездки в Украину и анонсировал пакет "адских санкций" против России.

Лора Лумер, блогер и сторонница президента США Дональда Трампа одной из первой заявила, что смерть Грэма ей кажется подозрительной: "Вчера Линдси Грэм был в Украине... и призвал к ужесточению санкций против России и пообещал усиление поддержки Украины со стороны США. Через день Линдси Грэм мертв. Необходимо провести расследование!"

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Теперь и сенатор Джон Корнин хочет получить ответы на вопросы о смерти Грэма. Он заявил, что хочет увидеть токсикологический отчет о смерти Грэма, "чтобы исключить любые версии о насильственной смерти" и заставить замолчать теории, появившиеся в интернете после его смерти.

"Я видел первоначальный диагноз — расслоение аорты, что ужасно, очевидно, это могло стать причиной его смерти, — но, учитывая, где он находился и за что он выступал, я думаю, нам просто следует разрешить все эти вопросы, посмотрев, что покажут токсикологические отчеты", — сказал Корнин.

Кроме этого, новый визит ФБР в дом Грэма подогревает вопросы о внезапной смерти сенатора. Издание Daily Beast обратилось в ФБР за комментариями, но в ведомстве пока не ответили, почему расследование продолжается, если смерть сенатора названа естественной. А в соцсетях тем временем продолжают строить теории заговора, заявляя, что это "больше похоже на зачистку, чем на расследование".

Эти события произошли на фоне того, что младшая сестра Грэма, Дарлин Грэм Нордон, была назначена на оставшуюся часть срока полномочий своего старшего брата в Сенате до января, поскольку Республиканская партия спешит защитить свое хрупкое большинство.

Линдси Грэм, многолетний сенатор и один из ближайших друзей президента США по игре в гольф, никогда не был женат и не имел собственной семьи.

Однако он был чрезвычайно близок со своей сестрой, став ее законным опекуном после того, как их родители скончались один за другим: мать от лимфомы Ходжкина, а вскоре после этого и отец от сердечного приступа. Дарлин тогда было всего 13 лет, а Грэму едва исполнилось 22.

Грэм скончался после того, что его офис описал как "кратковременную и внезапную болезнь". Соболезнования немедленно поступили со всей Республиканской партии, причем Трамп сам возглавил этот процесс, назвав сенатора одним из величайших людей, которых он знал.

Практически мгновенно в интернете начали появляться теории заговора, подпитываемые постом директора ФБР Кэша Пателя, в котором говорилось, что "ФБР оказывает помощь местным властям и предоставило все необходимые ресурсы".

Напомним, Фокус писал, что смерть Линдси Грэма подтолкнула Конгресс к принятию законопроекта о санкциях против России.

Также мы рассказывали о теориях заговора, которые сопровождают смерть сенатора Грэма.