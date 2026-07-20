"Око за око": хусити розпочали морську блокаду Саудівської Аравії

20 липня хусити Ємену, яких підтримує Іран, оголосили про введення морської блокади проти Саудівської Аравії.

Вона набирає чинності одразу після оголошення, заявив у телевізійному зверненні військовий представник хуситів, повідомляє Reuters. Його опублікував офіційний представник руху Ях’я Сарі у соціальній мережі X.

Хусити стверджують, що блокада є відповіддю на тривалу "несправедливу та репресивну облогу нашого дорогого народу з боку Саудівської Аравії, яка триває вже майже 12 років, розграбування наших ресурсів та введення всеосяжної блокади наших портів і аеропортів на суші, морі та в повітрі".

У заяві також зазначається, що рух залишає за собою право на подальшу ескалацію у відповідь на дії Ер-Ріяда. Представники хуситів заявили про готовність до будь-якого розвитку подій і попередили, що дадуть відповідь на можливі дії Саудівської Аравії. Крім того, рух закликав своїх прихильників продовжити загальну мобілізацію

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Буквально минулого тижня угруповання обстріляло Саудівську Аравію, звинувативши її в тому, що та нібито завдала удару по аеропорту, який контролюють хусити, порушивши чотирирічне перемир’я.

За інформацією цього ресурсу, ці удари стали першими, відповідальність за які взяли на себе хусити щодо Саудівської Аравії з моменту набрання чинності неофіційного перемир’я у березні 2022 року після атак хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Блокада проти СА: що відомо

Минулого тижня Тегеран попросив єменських хуситів бути готовими заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку — вхід до Червоного моря, якщо США завдадуть удару по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Хусити розмістили поблизу протоки ракети та безпілотники і готові розпочати блокаду, щойно надійде сигнал.

Наразі через Червоне море проходить близько 7 % світових поставок енергоносіїв, а Саудівська Аравія переорієнтувала через порт Янбу приблизно 70 % свого експорту енергоносіїв.

У разі блокади та атак хуситів на танкери й порти два головні нафтові маршрути Близького Сходу опиняться під загрозою. Йдеться про Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки.

За словами члена політбюро руху "Ансар Аллах" у Ємені Мухаммеда аль-Фарха, за такого розвитку подій ціни на нафту можуть сягнути 200 доларів за барель.

Днями експерт з питань палива Дмитро Леушкін зазначив, що в разі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на паливо в Україні можуть зрости на 10–12 грн за літр.

Нагадаємо, хусити погрожували закрити Баб-ель-Мандебську протоку ще в березні.

Також повідомлялося, що 12 липня Іран знову перекрив прохід через Ормузьку протоку.