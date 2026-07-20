"Око за око": хуситы начали морскую блокаду Саудовской Аравии

20 июля поддерживаемые Ираном хуситы Йемена объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии.

Она вступает в силу сразу после объявления, сказал в телевизионном обращении военный представитель хуситов, сообщает Reuters. Его опубликовал официальный представитель движения Яхья Сари в социальной сети X.

Хуситы утверждают, что блокада является ответом на продолжающуюся "несправедливую и репрессивную осаду Саудовской Аравией нашего дорогого народа на протяжении почти 12 лет, разграбление наших ресурсов и введение всеобъемлющей блокады наших портов и аэропортов по суше, морю и воздуху".

В заявлении также говорится, что движение оставляет за собой право на дальнейшую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда. Представители хуситов заявили о готовности к любому развитию событий и предупредили, что ответят на возможные действия Саудовской Аравии. Кроме того, движение призвало своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию

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Буквально на прошлой неделе группировка обстреляла Саудовскую Аравию, обвинив ее в том, что та якобы ударила по контролируемому хуситами аэропорту, нарушив четырехлетнее перемирие.

По информации ресурса, эти удары стали первыми, ответственность за которые взяли на себя хуситы в отношении Саудовской Аравии с момента вступления в силу неофициального перемирия в марте 2022 года после атак хуситов на энергетическую инфраструктуру СА.

Блокада против СА: что известно

На прошлой неделе Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив — вход в Красное море, если США ударят по энергетической инфраструктуре Ирана.

Хуситы разместили вблизи пролива ракеты и беспилотники, и готовы начать блокаду, как только поступит сигнал.

На данный момент через Красное море сейчас проходит около 7% мировых энергетических поставок, а Саудовская Аравия переориентировала через порт Янбу примерно 70% своего энергетического экспорта.

В случае блокады и ударов хуситов по танкерам и портам два главных нефтяных маршрута Ближнего Востока окажутся под угрозой. Речь идет об Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

По словам члена политбюро движения "Ансар Аллах" в Йемене Мухаммеда аль-Фарха, при таком развитии событий цены на нефть могут достигнуть $200 за баррель.

На днях топливный эксперт Дмитрий Леушкин говорил, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке топливо в Украине может подорожать на 10-12 грн за литр.

Напомним, хуситы угрожали закрыть Баб-эль-Мандебский пролив еще в марте.

Также сообщалось, что 12 июля Иран вновь перекрыл проход через Ормузский пролив.