Ведмідь заліз на стовп і не зміг спуститися: все закінчилося трагедією (відео)

Величезний ведмідь виліз на стовп лінії електропередачі в Нью-Мексико (США), але не зміг спуститися самостійно й завис на поперечині.

Відео з нещасною твариною, яка чіпляється передніми лапами за поперечину стовпа, а задні лапи звисають вниз, зняте в сільській місцевості Гладстона, облетіло соціальні мережі та стало вірусним, пише New York Post.

Цей допис, справжність якого було підтверджено, навіть перепостило на своїй сторінці у Х Міністерство внутрішніх справ США.

"Ми цінуємо ентузіазм щодо американської енергетичної переваги, але це не те, що ми мали на увазі", — йшлося у підписі.

Фото: Скриншот

Про тварину, котра потрапила в біду, на лінію 911 повідомив очевидець. Однак оператор відповів, що вже зателефонував до Департаменту мисливства та рибальства, де йому відмовили у допомозі, мотивуючи це тим, що нічого не можуть зробити.

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Він також пояснив, що навіть якщо фахівці присплять ведмедя, він все одно загине, впавши з висоти.

Шеннон Малленс, яка стала свідком цієї незвичайної події, розповіла, що їхала з Нью-Мексико до Оклахоми по шосе 56, коли помітила нещасного ведмедя:

"Спочатку ми не повірили своїм очам, тому розвернулися, щоб подивитися ще раз. Спочатку ми подумали, що ведмідь мертвий, поки не підійшли ближче й не зрозуміли, що він ще живий".

На жаль, доля цієї істоти була визначена заздалегідь. Департамент рибальства та дикої природи штату Нью-Мексико повідомив журналістам, що, попри всі зусилля місцевої влади, тварина загинула від ураження струмом, перш ніж їй встигли надати допомогу.

Цей випадок — не поодинокий. У 2021 році в Арізоні ведмідь застряг на верхівці стовпа, але його вдалося врятувати.

Ведмедю з Арізони пощастило більше

За словами експертів з дикої природи, це дивне явище трапляється, коли ведмідь — особливо молодий або наляканий — злякано шарахається від людей, транспорту чи собак і підіймається на стовп електропередачі, як на високе дерево.

Нагадаємо, дикий ведмідь посеред білого дня зухвало пограбував будинок.

Також повідомлялося, що кмітливий ведмідь "обчистив" машину й забрав із собою ноутбук.