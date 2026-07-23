Медведь залез на столб и не смог спуститься: все закончилось трагедией (видео)

Огромный медведь взобрался на столб линии электропередачи в Нью-Мексико (США), но не смог спуститься самостоятельно и повис на перекладине.

Видео с несчастным животным, которое цепляется передними лапами за перекладину столба, а задние лапы свисают вниз, снятое в сельской местности Гладстона, облетело соцсети и стало вирусным, пишет New York Post.

Запись, подлинность которой была подтверждена, даже перепостило у себя в Х Министерство внутренних дел США.

"Мы ценим энтузиазм по поводу американского энергетического превосходства, но это не то, что мы имели в виду", — говорилось в подписи.

Фото: Скриншот

О несчастном животном на линию 911 сообщил очевидец. Однако оператор ответил, что уже позвонил в Департамент охоты и рыболовства, где ему отказали в помощи, аргументировав это тем, что ничего не могут сделать.

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Он также объяснил, что если специалисты усыпят медведя, он все равно погибнет, упав с высоты.

Шеннон Малленс, ставшая свидетельницей этого необычного происшествия, рассказала, что ехала из Нью-Мексико в Оклахому по шоссе 56, когда заметила несчастного медведя:

"Сначала мы не поверили своим глазам, поэтому развернулись, чтобы посмотреть еще раз. Сначала мы подумали, что медведь мертв, пока не подошли ближе и не поняли, что он еще жив".

К сожалению, судьба этого существа была предопределена. Департамент рыболовства и дикой природы Нью-Мексико сообщил журналистам, что, несмотря на все усилия местных властей, животное погибло от удара током, прежде чем ему успели оказать помощь.

Этот случай — не единичный. В 2021 году в Аризоне медведь застрял на вершине столба, но был благополучно спасен.

Медведю из Аризоны повезло больше

По словам экспертов по дикой природе, это странное явление происходит, когда медведь — особенно молодой или испуганный — шарахается от людей, транспорта или собак и взбирается на столб электропередачи точно так же, как на высокое дерево.

Напомним, дикий медведь средь бела дня дерзко ограбил дом.

Также сообщалось, что сообразительный медведь "обчистил" машину и унес с собой ноутбук.