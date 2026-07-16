Опустошил холодильник: дикий медведь средь бела дня дерзко ограбил дом (фото)

В Японии полицейские разыскивают дикого медведя, который проник в дом престарелых и съел продукты из холодильника, который он открыл без труда.

Смелый инцидент произошёл в одном из населённых пунктов страны. Медведь проник в дом супругов-пенсионеров и съел их продукты из холодильника. Особенно медведю понравились мороженое и пончики. О косолапом воре узнали журналисты портала The Guardian.

По информации источников в СМИ, ограбление произошло ещё 13 июля. 87-летний Мицуо Мацубара услышал шум на своей кухне и пошёл проверить, что там происходит.

Медведь грабит холодильник в Японии Фото: Скриншот

На месте он увидел не вора, а чёрного азиатского медведя, который рылся в открытом холодильнике и разбросал продукты по полу.

Увидев это, жена Мацубары вызвала полицию, но поймать вора на месте не удалось.

Відео дня

Напомним, что смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях. Инцидент произошёл в канадской провинции Британская Колумбия, где кот неожиданно прогнал чёрного медведя, забредавшего во двор частного дома.

Кроме того, в Нидерландах один из местных жителей превратил путь своего кота домой в аттракцион. Мужчина, живущий на третьем этаже, построил для своего кота наружный деревянный "путь". Теперь его питомец самостоятельно спускается и поднимается домой.

Кроме того, частный дом в США был разрушен после того, как собака случайно включила кухонный тостер, что привело к сильному пожару, в результате которого трагически погибли три домашних животных.